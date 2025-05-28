Ankara’daki özel hastanenin aldığı ek ücret KDK’dan döndü

AA

Özel bir hastanenin sarılık tedavisi gören bebek için tahsil ettiği 11 bin 450 lira tedavi ücreti, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) devreye girmesiyle geri ödendi.

Ankara'da özel hastanede doğum yapan anne, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Anne, taburcu olduktan bir süre sonra sarılık olduğu gerekçesiyle bebeğini mavi ışık tedavisi uygulanması için aynı hastaneye götürdü.

YENİDOĞAN'DAN SARILIK TEDAVİSİ İÇİN 11 BİN 450 LİRA ALINDI

Hastane, sarılık tedavisi kapsamında doktor muayene ücreti ve hastane masrafı da dahil olmak üzere anneden toplam 11 bin 450 lira tedavi ücreti aldı.

"YENİDOĞANDAN İLAVE ÜCRET ALINAMAZ" HÜKMÜ VAR

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında "yenidoğana verilen sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ilave ücret alınamayacağı" hükmüne aykırı davranıldığını belirten anne, ücret iadesi talebinde bulundu ancak olumsuz cevap aldı.

AİLE, KDK'YA BAŞVURDU

Anne, "tedavi ücreti" adı altında alınan bedelin iadesinin sağlanması adına KDK'ya başvurdu.

Başvuru üzerine ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu.

HASTANE ÖDEMEYİ İADE ETTİ

Talebi olumlu karşılayan hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucu anneden tahsil ettiği 11 bin 450 lirayı iade etti.