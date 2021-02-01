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    Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki taşınmazın satışı için ihale

    Ankara'nın Beypazarı ilçesinde konut ve ticaret parseli olarak ayrılmış 7 bin 286,37 metrekarelik taşınmazın ihaleyle satılmasına karar verildi.
    • AA
    • 01.02.2021 - 09:16
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    Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki taşınmazın satışı için ihale

    Ankara'da Beypazarı Belediye Başkanlığının Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, taşınmazın satışı için düzenlenecek ihale kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

    ARSA VASIFLI, KONUT-TİCARET PARSELİ

    Mülkiyeti belediyeye ait, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 7 bin 286,37 metrekarelik arsa vasıflı imar planında konut-ticaret parseli olarak ayrılmış taşınmazın satışı yapılacak.

    İHALE 22 ŞUBAT’TA

    İhale 22 Şubat günü saat 14.05'te belediye binasında yapılacak. İhalede satışa esas muhammen bedel 4 milyon 736 bin 140,50 lira olarak belirlendi.

    Ankara nın Beypazarı ilçesindeki taşınmazın satışı için ihale #1

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