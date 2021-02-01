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- Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki taşınmazın satışı için ihale
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki taşınmazın satışı için ihale
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde konut ve ticaret parseli olarak ayrılmış 7 bin 286,37 metrekarelik taşınmazın ihaleyle satılmasına karar verildi.
- AA
- 01.02.2021 - 09:16
Ankara'da Beypazarı Belediye Başkanlığının Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, taşınmazın satışı için düzenlenecek ihale kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.
ARSA VASIFLI, KONUT-TİCARET PARSELİ
Mülkiyeti belediyeye ait, ilçenin Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan 7 bin 286,37 metrekarelik arsa vasıflı imar planında konut-ticaret parseli olarak ayrılmış taşınmazın satışı yapılacak.
İHALE 22 ŞUBAT’TA
İhale 22 Şubat günü saat 14.05'te belediye binasında yapılacak. İhalede satışa esas muhammen bedel 4 milyon 736 bin 140,50 lira olarak belirlendi.