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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki taşınmazın satışı için ihale

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki taşınmazın satışı için ihale

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde konut ve ticaret parseli olarak ayrılmış 7 bin 286,37 metrekarelik taşınmazın ihaleyle satılmasına karar verildi.