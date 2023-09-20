Anketler tamamlandı! TCMB'nin politika faizini Eylül 2023'te yüzde 30'a çıkarması bekleniyor TCMB politika faizi kararı açıklanmadan önce kurumların ekonomistlere yönelik yaptıkları anketlere göre genel faiz oranı beklentisi belirlendi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ekonomi politikasında değişikliğe gidildi.

Yeni uygulanan faiz politikasında uluslararası yatırımcılar tarafından kabul görmesi beklenen bir strateji gözetiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayı faiz kararı, beklentilerin üstüne çıktı ve politika faizi 750 baz puanlık artışla yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükseltildi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni TCMB yönetimi, politika faizini seçimlerden itibaren 16,5 puan yükseltti.

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu 21 Eylül 2023, Perşembe (yarın) toplanacak ve alınan karar saat 14.00'te açıklanacak.

Faiz'in yüzde 30'a çıkartılması bekleniyor

Yarınki toplantı öncesinde de yapılan anketler ve kurumların bireysel açıklamalarına göre, Merkez Bankası'nın eylülde açıklayacağı politika faizinin yüzde 30'a çıkarması bekleniyor.

Beklentileri, sıkı para politikasının sürmesi ve Merkez Bankası'nın kademeli faiz artışlarına gideceği öngörüsü şekillendirdi.

Bu konuda yapılan tüm anket ve belirtilen görüşler şöyle sıralanıyor:

Reuters: (Ankete 16 ekonomist katıldı) Tahminler yüzde 27,5 ila yüzde 31 bandında

Reuters anketine katılan 16 ekonomistin tamamı yüzde 25 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 27,5 ila yüzde 31 bandında yer alıyor. Ankette iki ekonomist 600 baz puan, dokuz ekonomist 500 baz puan, bir ekonomist 400 baz puan ve iki ekonomist ise 250 baz puan artış bekliyor.

AA Finans: (Ankete 19 ekonomist katıldı) Yüzde 30

AA Finans'ın beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 500 baz puan artırılarak yüzde 30'a çekileceğini tahmin ediyor. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 600 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 27,50 ile yüzde 31,00 arasında yer aldı.

Bloomberg HT: (Ankete 19 kurum katıldı) Yüzde 30

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin eylül ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre, faizin yüzde 30'a yükselmesi bekleniyor. Bloomberg HT'nin anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi, eylül ayında faizin 500 baz puan artarak yüzde 30 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Eylül ayı faiz anketinde; maksimum beklenti yüzde 30, minimum beklenti ise yüzde 27,5 oldu.

Yabancı ekonomistler, politika faizinde yüksek artış bekliyor

Türkiye'de yüksek enflasyona karşı Merkez Bankası, sıkı para politikasının bir enstrümanı olan politika faizini yükseltmeye devam ediliyor. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 500 baz puan artırması beklenirken, 600 baz puanlık artırımın da seçenekler arasında yer alabileceği bekleniyor.

Societe Generale: Faizde büyük bir artış daha olacak

Societe Generale Baş Orta-Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika (CEEMEA) Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin eylül ayında politika faizinde büyük bir artış daha gerçekleştirebileceğini belirtti. Drimal, bu kez piyasanın yüzde 30 olan beklentisine kıyasla politika faizinin 600 baz puanlık artışla yüzde 31'e çıkarılabileceği öngörüsünde bulundu.