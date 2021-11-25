Anketlere göre Türkiye ekonomisinde büyüme beklentisi yüzde 9.7

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 3. çeyrek büyüme anketine göre, ekonominin yüzde 7.8 büyümesi bekleniyor iken, 2021 yılı için büyüme beklentisi ise yüzde 9.7 oldu.

Koronavirüs salgınının ekonomiye yaptığı baskı, döviz kurlarındaki hareketlenme ile birlikte yükselen fiyatlar ve enflasyon gündemi kaplarken, bir yandan da kuruluşlar, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini açıklamaya başladı.

Bloomberg HT Araştırma’nın 22 kurumun katılımıyla yaptığı büyüme anketine göre ,Türkiye ekonomisinin yılın 3. çeyreğinde yüzde 7.8 büyümesi bekleniyor. En düşük tahmini veren kurum yüzde 5.3, en yüksek tahmini veren kurum yüzde 11.4 büyüme öngörüyor.

2021 BEKLENTİSİ YÜZDE 9,7

21 kurumun katıldığı ankette, 2021 yılının tamamında büyüme beklentisi yüzde 9.7 seviyesinde oluştu.

2022 yılına dair görüş paylaşan 12 kurumun beklentisi ise medyanda Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5 büyüyeceği yönünde.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde salgının ekonomik aktiviteye darbe vurduğu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyümüştü.