Anlaşma imzalandı! Türkiye ile Suudi Arabistan tarım alanında iş birliğine gitti Suudi Arabistan ile Türkiye tarımda iş birliğine gidiyor. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında "Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandığını duyurdu.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

Yumaklı ile Al-Fadhli ile heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede "Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Taraflar arasında imzalanan Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, tarım sektörünün iklim değişikliğine uyumu, tarımsal ürünlerin sürdürülebilir arzının sağlanması, biyoteknoloji, organik tarım, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi konuları içeriyor.

Çalışma grubu oluşturulacak, toplantılar gerçekleştirilecek

Anılan alanlarda işbirliğini artırmak ve geliştirmek için gerekli prosedürler ve tedbirler hakkında danışmak üzere çalışma grubu oluşturulması ve bu grubun, ihtiyaç duyulduğunda, dönüşümlü olarak her iki ülkede de toplantılar yapması öngörülüyor.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

Görüşmemiz sonunda imzaladığımız Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Mutabakat zaptının içeriği

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu mutabakat zaptı, tarım sektörünün iklim değişikliğine uyumunun sağlanması, tarım alanında özellikle iklim değişikliği ile ilgili teknolojiler geliştirmek ve tanıtmak, hasat sonrası teknikler ve tarımsal ürün işleme, hayvancılık ve bitkisel üretim, bitki, tohum ve veterinerlik sertifikaları dahil, sağlık ve hayvan sağlığı konuları, tarımsal ürünlerin sürdürülebilir arzının sağlanması, biyoteknoloji, organik tarım, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ve tarımda kalite politikasının geliştirilmesi, tarımda su yönetimi, özellikle tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliğinin izlenmesi ve tarım sektöründe suyun verimli kullanılması konularında işbirliğini içeriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)