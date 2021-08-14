Annesi için ürettiği diyabet ayakkabısıyla dünya pazarına girdi

Annesi şeker hastası olan ayakkabıcı, doktorların önerdiği ayakkabıyı bulamayınca kendisi üretti. Doktorlar üretimi beğenince başka hastalar da satın aldı ve bu başarı ihracata kadar uzandı.

Konya’da diyabet hastası annesi için bulamadığı ayakkabıyı kendi tasarlayarak üreten ayakkabıcı Adem Can, şimdi aynı ayakkabıdan 15 ülkeye ihracat yapıyor.

Adem Can, önerilen ayakkabı haricinde ayakkabı kullanamayan annesi için kardeşleri ve çalışanlarıyla fikir beraberliği yaptıktan sonra doktorların tavsiye ettiği ayakkabının taslağını oluşturdu. Daha sonra tek çift için kolları sıvayan Adem Can ve kardeşleri yaklaşık bir hafta içerisinde tasarladıkları ayakkabıyı üreterek annesine giydirdikten sonra doktor kontrolünde de hiç bir sorun olmadığını öğrendi.

AYAKKABILARINA "ŞEKER AYAKKABISI" ADINI VERDİLER

Bunun üzerine annesinin hastalığından olan tanıdıkları için üretim yapan Can kardeşler, tasarımın patentini de aldıktan sonra çevre illere ürettikleri ayakkabıları göndermeye başladı. Can kardeşler, "Şeker Ayakkabısı" adı altında ürettikleri ayakkabı yıllar içinde rağbet görünce, üretimi geliştirmeye karar verdi.

Türkiye genelinde güzel dönüşler alan Adem Can, bununla beraber ilk olarak yakın ülkelere ayakkabısını pazarlamaya karar vererek yurt dışına da açıldı.

"ÖZEL MALZEMELERLE ‘DİYABET AYAKKABISI’ DİYE ANNEME BİR AYAKKABI YAPTIM"

Bu sürecin hiç de kolay olmadığını anlatan Can, "Annemin şeker hastası olması sebebiyle doktora götürdüğümde ‘ortopedik ayakkabı giy’ diyordu hocalar. Araştırıyordum alıyordum ve ayakkabı uygun olmuyordu. Ben de ayakkabıcı olduğum için en son kendim geliştirmek için araştırdım, özel malzemelerle diyabet ayakkabısı diye anneme bir ayakkabı yaptım. Annem memnun oldu, hocalar da baktı onlar da memnun oldu, ‘bu ayakkabıya devam et’ dediler. Biz de ilk üretimimizi şeker ayakkabısı diye kutuların üstüne yazarak piyasaya verdik ve giyenler, alan şeker hastaları çok memnun oldu. Bizi arayıp görüştüler, memnun oldukları için biz de buna dayanarak diyabet ayakkabısı diye piyasaya arz ettik. Doğal olarak bizim önceki bir pazarımız vardı, kutunun üstüne şeker ayakkabısı diye yazınca insanlar, diyabet hastaları bunu sevinerek aldılar ve bize döndüler. Böyle Türkiye genelinde Konya, İstanbul, İzmir ve Ankara’da müşterilerimiz, pazar da oluştu." dedi.





"YURT DIŞINDAN TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI, ŞU ANDA İHRACATIMIZ DEVAM EDİYOR"

Yıllardır ayakkabı üreticiliği yapan ve bir süre sonra yurt dışı pazarına adım atan Adem Can, “Yurt dışından teklifler gelmeye başladı, şu anda ihracatımız devam ediyor. Şu anda yaklaşık 15 ülke civarında varız. Yani spor, klasik, terlik ve sandalet hepsini üretiyoruz.

İÇİ DİKİŞSİZ

Bizim ayakkabılar derisi özel, içinde latex malzeme kullanıyoruz bu özelliği var. İçinin dikişsiz olması, anatomik tabanlıklar yapıyoruz, o özellikler var." ifadelerini kullandı.

“AYLIK 1.000-1.500 CİVARINDA ÜRETİMİMİZ VAR”

Zorlu bir mücadele verdiklerini anlatan ayakkabı üreticisi Adem Can, "Şimdi aylık 1.000-1.500 civarında üretimimiz var ama sipariş olduğu zaman daha yükseliyor bu." şeklinde konuştu.

“YAPTIĞIMIZ TABANLIKLARLA BÜTÜN AYAĞA VÜCUDUN YÜKÜNÜ DAĞITIYORUZ”

Üretilen ayakkabıların öncelikle analiz yaptıklarını aktaran Can, "Ayak analiz cihazı ile önce ayakları analiz yapıyoruz. Çünkü insanın yük dağılımını vücudunun yükünü ayaklar çekiyor. Yük dağılımına bakıyoruz, nerelere basınç yapmış bu ayakkabı. Önce giydiği ayakkabı nereye bastırmış noktaları vardır o noktalara bakıyoruz. Basınç yaptığı yerlere tampon yaparak ayağına göre tabanlık veriyoruz, yük dağılımı yaptırıyoruz. Yani bütün ayağa vücudun yükünü dağıtıyoruz." diye konuştu.