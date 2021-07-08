Annesinin hayaliydi, destekle Mardin'de hindi çiftliği kurdu

Mardin’de 24 yaşındaki genç, annesinin 22 yıllık hindi çiftliği kurma hayalini, devlet desteğiyle gerçekleştirdi.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, 24 yaşında olan Zeynettin Düken isimli genç, Avrupa Birliği (AB) onaylı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) hibe desteği sayesinde annesinin 22 yıldır hayalini kurduğu hindi çiftliğini kurdu.

YÜZDE 65 HİBE DESTEĞİ ALDI

Düken, yaklaşık 2 yıl önce kendi imkanlarıyla çiftlik kurmaya çalıştı, sermayesi yetmeyince TKDK’ya hibe desteği için başvuruda bulundu. TKDK tarafından yapılan başvurusu kabul edilen Düken, yüzde 65 hibe desteğiyle, yaklaşık 3 ay önce tamamladığı hindi çiftliği yapımına başladı.

HİNDİ ÇİFTLİĞİ 13 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULU

İçerisinde son teknoloji donanımlı hindi çiftliğinin kapalı alanı 1.200 metrekare toplam yeşil alan ve toplamda 13 bin metrekare alan üzerine kurulu. 2 bin 850 hindi kapasiteli çiftlikte havalandırma için fan, hayvan yemlikleri sulukları, ölü hayvan çukuru, foseptik çukuru, gübre silosu, yem odası, jeneratör odası, hasta hayvan odası, veteriner odası, işçi odası, misafir odası, tuvalet ve banyo gibi bölümler var.

Çiftlikte, sabah saat 05.00’te havalandırma fanlandırma fanları devreye giriyor içerideki kötü hava dışarıya çıkıyor, daha sonra hindilerin bulunduğu kısım temizlenip dezenfekte ediliyor. İlk olarak, hindiler yemleniyor ve suları veriliyor daha sonra sağ, ölü veya direnç durumları kontrol ediliyor.

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PROJE DENETLENDİ VE DESTEK İÇİN UYGUN BULUNDU

Düken, amaçlarının doğal hindi üretimi yapmak olduğunu söyledi. Düken, "İki yıl önce merkezden kırsala geçtiğimiz dönemde, ilk başta kendi imkanlarımızla küçük çaplı bir hindi çiftliği kurmaya karar vermiştik, fakat hesaplarımız doğrultusunda bir sonuca varamadık. Haberlerden veya çevremizden edindiğimiz bilgilerden faydalanarak bu projeye başvurduk.

Almış olduğumuz destek, Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu’nun AB onaylı bir hibe desteğidir. Kendi imkanlarımla bu projeye başvurdum, başvuru sonucunda beni oraya çağırdılar, orada yetkililere sunumumdan bahsettim ve proje için onay alabildim.

SÜREKLİ KONTROL ALTINDA

Projenin onaylanması sürecinde yetkililer devamlı olarak kontrole geliyorlardı, köylere olan yakınlık ve uzaklık mesafelerine bakılıyordu. Bayağı kurumdan onay ve izinler almamızın sonucunda çiftliğimizin yapımına başladık ve çiftliğimizi kurduk.

AMACIMIZ DOĞAL HİNDİ ÜRETİMİ

Çiftliğimiz, 2 bin 850 hindi kapasitelidir, son teknolojik aletler ile donanımlıdır. Hindilerin ilaç ve tedavilerini veteriner hekimler sağlıyorlar. Veteriner hekimler buraya haftalık rutin kontrol ve bakıma geliyorlar. Hindiler için hangi ilaç uygun ise o ilaçları veriyoruz. Hindilere verilen yemler ise antibiyotikten ziyade tamamen doğal olan sarımsak gibi yemlerdir ve doğal yemler sayesinde hindileri kış aylarında dinç tutmaya çalışıyoruz. Hindiler için hiçbir şekilde çabuk büyüsün diye hedefimiz yok, amacımız doğal büyüsün, halkın hoşuna gitsin ki bizi tekrardan tercih etsinler." dedi.

"TEK EKSİĞİMİZ, YEM VE YAVRU HAYVAN"

Hindi üretimi yapabilmeleri için tek eksikliklerinin yem ve yavru hayvan olduğunu dile getiren Dükken, "Yem fiyatları bayağı tavan yaptı. Bu sebeple yeme çok ihtiyacımız var. Şu anda özellikle de yavru hindiye ihtiyacımız var. Çiftliğimiz kurulmuş olabilir ama işleyebilmesi için 2 tane ham madde lazım. Bu ham maddelerden bir tanesi yem diğeri ise yavru hindidir." diye konuştu.

"GENÇLER, DEVLETİN DESTEKLEDİĞİ PROJELERE BAŞVURSUN"

Girişim yönünde kendisi gibi hedefleri olan işsiz gençlere tavsiyelerde bulunan Zeynettin Düken, genç girişimcilerin devletin destekte bulunduğu projeye başvurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Düken, "Şu anki üniversite mezunu olup işi olmayan gençlere tavsiyemdir, şayet boşta kalıyorlarsa herhangi bir meslekte çalışma imkanları yok ve hiçbir sanat ile zanaatları yoksa bence sermayeleri doğrultusunda devletin desteklediği projelere başvursunlar. Şayet benim maddi açıdan hiç gücüm yoktu, devlete güvenip böyle bir girişimde bulundum ve memnun da kaldım. Sağ olsun, devletimiz eksikliğini hiçbir zaman göstermedi, devlet yetkilileri sürekli yanımızda oldu ve kontrole geldiler ve eksikliklerimizi giderdiler. Biz ne yaptıysak devletimiz sayesinde yaptık. Amacım, çiftliğimi büyütmek, devletimizin ekonomisine katkı sağlamak ve halkımıza istihdam ve ekonomik olarak katkıda bulunmaktır." şeklinde konuştu.

"BU HİNDİ ÇİFTLİĞİ 22 YILLIK HAYALİMDİ"

Anne Mahsume Düken de hindi çiftliği kurmanın kendisinin 22 yıllık hayali olduğunu belirterek, amacının farklı illerde çalışan çocuklarının bir araya getirmek olduğunu söyledi. Anne Düken, "Benim 4 oğlum var; her biri farklı şehirdeler. Tüm çocuklarımın bir araya gelip birlikte bir iş kurup kendi işlerinin başlarına gelmelerini istedim. Bu hindi çiftliği 22 yıllık hayalimdi. 22 yıldır hep hayalim hindi çiftliği kurmak ve çiftliğin etrafında gezdirip, doğal hindi üretimi yaparak halkıma hizmet etmekti. Çocuklarımın bir araya gelmelerini, farklı yerlerde çalışmamalarını istedim. Erkek çocuklarımın işlerinin başına geçmelerini istiyorum. Amacım, çocuklarım, doğal bir şekilde hindi üretimi yapıp devletimiz ve milletimize hizmet etmeleridir." ifadelerini kullandı.