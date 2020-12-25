Antalya bu yıl 3.5 milyon turist ağırladı

Türkiye'nin turizmde iddialı kenti Antalya, koronavirüs salgınında yaşanan zor şartlara rağmen, tüm birimleriyle el ele vererek kendisini geliştirerek daha çok turist ağırlamak için faaliyet gösterdi.

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, koronavirüs sürecinde ziyaretçilerine sağladığı "güvenli tatil" imkanlarıyla yılbaşından 22 Aralık dönemine kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turisti konuk etti.

Antalya'daki turizm işletmeleri bu süreçte gerekli belgeleri tamamlayarak, turistlerin sağlığını birinci hedefi olarak ortaya koydu. Uzmanların görüşlerine göre bu bakış açısı da bundan sonraki yıllar için önemli bir referans oluşturdu.

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYON PROGRAMI SERTİFİKASI YAYGINLAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda koronavirüs sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki sertifikalı tesis sayısı arttı.

Tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleri, denizi, kumu ve güneşiyle öne çıkan Antalya, salgın sürecinde sunduğu hizmetle rakiplerini geride bıraktı.

EN ÇOK RUSYA’DAN GELİNDİ

Havalimanından transfere, otelin girişinden, odalarına, restoran ve plajlara kadar her alanda sıkı tedbirlerin alındığı kente, en fazla turist Rusya'dan geldi. Antalya'da bu ülkeden yaklaşık 1 milyon 500 bin misafir tatil yaptı.

"GÜVENİLİR BİR ÜLKEYİZ"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sundukları sağlıklı ve güvenli turizmin dünya ülkelerine de örnek olduğunu söyledi.

Kentte Güvenli Turizm Sertifikası alan tesis sayısının 382'ye ulaştığını belirten Yazıcı, "Gelecek sene inşallah buna ihtiyaç olmaz. Bu yıl özellikle ağustos, eylül ve ekimde yoğun misafirimiz geldi. Gerçekten bu işi iyi yapan bir şehiriz." dedi.

Dünya standardında turizm hizmeti sunulduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Kalitemizi artırarak, bu sektörü yükseltmeye, dünyaya örnek göstermeye devam edeceğiz. Gelen misafirlerimizin memnuniyetlerini de ölçmeye çalıştık. Güvenilir bir ülkeyiz. Turistler kentten memnun ayrıldı. Sektör örnek bir başarı sergiledi. Akdeniz'in kenarında deniz, güneş gibi bizim özelliklerimizi taşıyan birçok ülkede oteller açılamazken Antalya'da en az 3 ay boyunca doluluk oranlarımız çok iyiydi. Güvenli ve sağlıklı turizm sertifikasını temin ederek, misafirlerimize güven verdik. Bu da avantaj sağladı."

"SÜRECİ İYİ YÖNETTİK"

Turizmci Ali Kızıldağ ise Türkiye'nin turizm alanında yaptığı pozitif çalışmalarla önemli bir avantaj yakaladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye gerçekten hızlı hareket etti. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmasıyla Sağlıklı Turizm Sertifikası geliştirildi. Bu, uluslararası denetleme firmaları tarafından belgelendirildi. Bunun yarattığı güven, yeni normalleşme süreciyle birlikte temmuzdan itibaren turistler güven içinde gelmeye başladı. Kovid-19 sürecini iyi yönettik, sağlıklı turizmle misafirlerimize güven aşıladık. Tatilini yaparak giden misafirlerimizden olumlu dönüşler aldık. Bu ciddi bir referans oldu."