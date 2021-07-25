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    Antalya Demre'deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur

    Antalya’nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzu Kurban Bayramı'nda doldu taştı. Ününü duyan şifa için bu havuza koşuyor, ancak 1 dakika kalıp kendini tekrar dışarı atıyor.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 16:05
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    Antalya Demre'deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur

    Türkiye’nin şifalı sular kataloğunda da yer alan Antalya’nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzunda bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. Cilt hastalıklarına şifa arayanlar suyun soğuk olmasından dolayı içinde sadece 1 dakika durabildi.

    SUYUN SICAKLIĞI 12-13 DERECE

    9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar, Demre’de bulunan Burguç Şifalı Su Havuzu’na akın ediyor. Yaz kış sıcaklığı 12-13 derece olan suya giren yerli ve yabancı turistler, cilt hastalıklarına suyun iyi geldiğine inanıyor.

    Antalya Demre'deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur ViDEO

    Antalya Demre deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur #1

    ÇAMUR BANYOSU YAPILIYOR

    Su kaynağının yanında bulunan çamuru ise vatandaşlar yüzlerine ve vücutlarına sürerek şifa arıyor.

    Antalya Demre deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur #2

    SUYU ŞİFALI

    Suyun mantar, egzama, sedef, güneş yanığı, sivilce izleri gibi birçok cilt sorununa iyi geldiği belirtiliyor.

    Antalya Demre deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur #3

    "KIZIMA İYİ GELDİ"

    Şifalı suya girmek için gelen Durmuş Güçlü, “Mantara, egzamaya, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Benim kızımın egzama hastalığına bu su çok iyi geldi. Sedef hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Çok gelen oluyor. Genelde şehir dışından geliyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir, Tokat’tan yoğun olarak geliyorlar. Ankaralı bir aile gördüm. Kurban kestiler burada, ’Ben hastalığımın şifasını burada buldum, bu suda iyileştim’ dedi. Kestiği kurbanı da burada herkese dağıttı.” diye konuştu.

    Antalya Demre deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur #4

    Antalya Demre deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur #5

    Antalya Demre deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur #6

    Antalya Demre deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur #7

    Antalya Demre deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur #8

    Antalya Demre deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur #9

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