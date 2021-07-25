Antalya’nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzu Kurban Bayramı'nda doldu taştı. Ününü duyan şifa için bu havuza koşuyor, ancak 1 dakika kalıp kendini tekrar dışarı atıyor.

Türkiye’nin şifalı sular kataloğunda da yer alan Antalya’nın Demre ilçesindeki kükürtlü su havuzunda bayram tatilinde yoğunluk yaşandı. Cilt hastalıklarına şifa arayanlar suyun soğuk olmasından dolayı içinde sadece 1 dakika durabildi.

SUYUN SICAKLIĞI 12-13 DERECE

9 günlük bayram tatilinde vatandaşlar, Demre’de bulunan Burguç Şifalı Su Havuzu’na akın ediyor. Yaz kış sıcaklığı 12-13 derece olan suya giren yerli ve yabancı turistler, cilt hastalıklarına suyun iyi geldiğine inanıyor.

Antalya Demre'deki kükürtlü su havuzu soğukluğu ile meşhur ViDEO



ÇAMUR BANYOSU YAPILIYOR

Su kaynağının yanında bulunan çamuru ise vatandaşlar yüzlerine ve vücutlarına sürerek şifa arıyor.

SUYU ŞİFALI

Suyun mantar, egzama, sedef, güneş yanığı, sivilce izleri gibi birçok cilt sorununa iyi geldiği belirtiliyor.

"KIZIMA İYİ GELDİ"

Şifalı suya girmek için gelen Durmuş Güçlü, “Mantara, egzamaya, cilt hastalıklarına iyi geliyor. Benim kızımın egzama hastalığına bu su çok iyi geldi. Sedef hastalığına da iyi geldiği söyleniyor. Çok gelen oluyor. Genelde şehir dışından geliyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir, Tokat’tan yoğun olarak geliyorlar. Ankaralı bir aile gördüm. Kurban kestiler burada, ’Ben hastalığımın şifasını burada buldum, bu suda iyileştim’ dedi. Kestiği kurbanı da burada herkese dağıttı.” diye konuştu.