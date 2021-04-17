Antalya kum heykel festivalinin bu yılki teması: Atlantis

Turuzm için oldukça önemli bir etkinlik olan kum heykel festivali koronavirüsün etkisiyle sönük bir sezon geçirdikten sonra "Atlantis" teması ile tekrar ivme kazanmaya hazırlanıyor.

Antalya'da her yıl farklı konseptle açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin bu yılki teması, kayıp kent Atlantis. Kış şartlarından dolayı yıpranan heykellerin bir kısmı onarılacak, bazılarının yerine yenileri yapılacak. 100'ün üzerinde kum heykelin bulunduğu festival, yabancı heykeltıraşları bekliyor.

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından heykeltıraşlar gelemeyince 2020 yaz sezonunu geç açan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde çalışmalar bu yıl erken başladı. Festival Direktörü Cem Karaca, yardımcılarıyla birlikte alandaki heykellerde hasar tespiti yaptı. Yağmur ve rüzgardan dolayı bazı parçaları kopmuş, bazıları yıkılmış heykeller göze çarptı. Rüzgar nedeniyle heykellerin üzerine gelen tohumların büyüyerek bitki tabakası oluşturduğu görüldü.

ALTALYA'DA KUM HEYKELLER ATLANTİS'İ CANLANDIRMAYA HAZIRLANIYOR

ÇALIŞMALAR 19 NİSAN’DA BAŞLAYACAK

Karaca, heykeltıraş ekibinin 19 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacağını söyledi.

“ATLANTİS KUM ÜZERİNDE YÜKSELECEK”

İki yıl üst üste aynı tema ile sezonu geçirdiklerini hatırlatan Karaca, "Pandemi nedeniyle 2019 ve 2020 sezonunu 'Dünya Harikaları, Mitoloji ve Deniz Efsaneleri' temasıyla geçirdik. Bu yılki temamızı ise Atlantis oluşturuyor. Atlantis, deniz üzerinde değil, kum üzerinde yükselecek." dedi.

“KUM HEYKEL SANATI HER ŞEYİN GEÇİCİ OLDUĞU BİR FELSEFEYE DAYANIYOR”

Karaca, yapılacak çalışmalar hakkında ise "Bu yıl Atlantis temasıyla yeni bir macerayı başlatıyoruz. Sezon başından itibaren ziyarete açacağız. Heykellerimizin bazılarında ufak tefek hasarlar var, bunları giderebiliyoruz. Birçoğu yıkılacak. Kum heykel sanatının dayandığı felsefe de bu. Kum heykel sanatı her şeyin geçici olduğu bir felsefeye dayanıyor. Ufak tefek hasarları bulunan heykelleri ise küçük dokunuşlarla eski haline getirip bu yıl da sergileyeceğiz. Ama çoğunluğu yenilenecek. Bu yıl iyi bir turizm sezonuyla birlikte güzel anlar yaşatacağız." dedi.

Antalya kum heykel festivalinin bu yılki teması: Atlantis VİDEO