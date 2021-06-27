Antalya, Muratpaşa’da susam tarımı başladı

Tarım alanları ve çeşitliliği artırmak için Antalya'da farklı bir hareketlilik yaşanıyor.

Antalya, Muratpaşa Belediyesi, mısır, buğday ve zencefilin ardından susam tarımına başladı. Bunun için Güzeloba Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönümlük alan temizlendi, toprak traktörle sürüldü ve susam tohumları toprağa serpildi.

Antalya’nın 515 bine yaklaşan nüfusu, hastaneleri, iş ve alışveriş merkezleri, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik noktalarıyla kent hayatının merkezi olan Muratpaşa’da tarımsal üretim çalışmaları geçen yıl nisan ayında Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın girişimleriyle başladı.

12 BİN 700 KİLOGRAM MISIR HASADI

Ekim için belediyeye ait boş parseller traktörlerle işlendi, taşları toplandı. Muratpaşa Belediyesi, geçen yıl 12 bin 700 kilogram mısır hasadı yaptı. Hasattan elde edilen mısır un haline getirilip ilçe sakinleriyle paylaşıldı.

45 DÖNÜMDE BUĞDAY TARIMI BAŞLADI

Mısırın ardından yaklaşık 35 bin nüfusuyla Antalya’nın en kalabalık mahallelerinden Güzeloba’nın Yamansaz bölgesinde 45 dönümde buğday tarımı başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün düzenli kontrollerini yaptığı tarlada, ürünün filizlenmesinden büyümesine tüm aşamalar titizlikle takip edildi.

BEŞ DÖNÜMDE EKİM YAPILDI

Muratpaşa Belediyesi’nin aralıksız devam eden üretim çalışmalarında sırayı bu kez bir yaz bitkisi olan susam aldı. Susam tarımı için Güzeloba Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönüm alanda Park ve Bahçeler Müdürlüğü gerekli tüm hazırlıkları yaptı. Alanın ekime uygun hale gelmesiyle birlikte susam tohumları toprağa serpildi.