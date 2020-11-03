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    Antalya'da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi

    Turizmde düzenlenen etkinliklerin ve yeni keşiflerin yeri çok önemli. Antalya'nın Demre ilçesindeki Aşırlı Adası'nın güneyinde yer alan “Aşıklar Mağarası” da bu yerlerden biri.
    • DHA
    • 03.11.2020 - 08:51
    • Güncelleme : 03.11.2020 - 11:23
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    Antalya'da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi

    Antalya'nın Demre ilçesindeki Aşırlı Adası'nın güneyinde yer alan eski adı “Korsanlar Mağarası”, yeni adıyla “Aşıklar Mağarası” bölgeye yat ve gezi tekneleriyle tura çıkan turist gruplarının uğrak yerlerinden biri oldu.

    GEZİ TEKNELERİ VE MAVİ TURLARIN KEKOVA’DA UĞRAK YERİ

    Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu'nda bulunan Aşırlı Adası'nın güneyinde yer alan Aşıklar Mağarası, her gün artan bir ilgi ile karşı karşıya.

    Mağaranın önünde verilen molalarda fotoğraf çekmelerine olanak sağlanıyor. Ayrıca küçük botlarla içine gidrilerek gezilebiliyor.

    Antalya da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi #1

    KÜÇÜK BOTLARLA MAĞARA TURU

    Mavi yolculuğa çıkan büyük yatlar da müşterilerini küçük botlara bindirerek, mağaranın içini gezdiriyor.

    Aşıklar Mağarası, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde. Güneş ışınlarının durumuna göre mağaranın içi rengarenk oluyor.

    Antalya da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi #2

    ESKİ TARİHLERDE KORSANLARIN SAKLANDIKLARI YER OLARAK BİLİNİYOR

    Tarihte bölgeye gelen korsanların tekneleriyle saklandığı yer olarak bilinen mağara, bugün ise Kekova bölgesinde yat turizmine alternatif olarak hizmet veriyor.

    Antalya da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi #3

    Antalya da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi #4

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