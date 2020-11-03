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- Antalya'da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi
Antalya'da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi
- DHA
- 03.11.2020 - 08:51
- Güncelleme : 03.11.2020 - 11:23
Antalya'nın Demre ilçesindeki Aşırlı Adası'nın güneyinde yer alan eski adı “Korsanlar Mağarası”, yeni adıyla “Aşıklar Mağarası” bölgeye yat ve gezi tekneleriyle tura çıkan turist gruplarının uğrak yerlerinden biri oldu.
GEZİ TEKNELERİ VE MAVİ TURLARIN KEKOVA’DA UĞRAK YERİ
Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu'nda bulunan Aşırlı Adası'nın güneyinde yer alan Aşıklar Mağarası, her gün artan bir ilgi ile karşı karşıya.
Mağaranın önünde verilen molalarda fotoğraf çekmelerine olanak sağlanıyor. Ayrıca küçük botlarla içine gidrilerek gezilebiliyor.
KÜÇÜK BOTLARLA MAĞARA TURU
Mavi yolculuğa çıkan büyük yatlar da müşterilerini küçük botlara bindirerek, mağaranın içini gezdiriyor.
Aşıklar Mağarası, yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğinde. Güneş ışınlarının durumuna göre mağaranın içi rengarenk oluyor.
ESKİ TARİHLERDE KORSANLARIN SAKLANDIKLARI YER OLARAK BİLİNİYOR
Tarihte bölgeye gelen korsanların tekneleriyle saklandığı yer olarak bilinen mağara, bugün ise Kekova bölgesinde yat turizmine alternatif olarak hizmet veriyor.