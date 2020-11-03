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Antalya'da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi

Antalya'da Aşıklar Mağarası turistlerin yeni gözdesi

Turizmde düzenlenen etkinliklerin ve yeni keşiflerin yeri çok önemli. Antalya'nın Demre ilçesindeki Aşırlı Adası'nın güneyinde yer alan “Aşıklar Mağarası” da bu yerlerden biri.