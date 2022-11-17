Balon balığının istilasını önlemek için verilen teşvikler devam ediyor. Bugüne kadar 15 bin balık yakalandı. Zehirli olan bu tür balıklar kışın daha fazla yakalanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, bu yıl içerisinde şu ana kadar 15 bine yakın balon balığı yakalandığını ifade ederek, sayının önümüzdeki günlerde artacağını söyledi.

"Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi, Aslan Balığının Tüketime Kazandırılması" projesi çerçevesinde Antalya’da da balon balığı alımlarına devam ediliyor.

Balon balıkları özellikle denizlerdeki balık stokları üzerine bir baskı oluşturuyor. Bu nedenle balon balığı avlayan balıkçılara, avladıkları balon balıklarına karşı ücret ödeniyor.

Benekli için 12,5 TL, diğer türler içinse 2,5 TL

Ege ve Akdeniz kıyısı bulunan illerideki ruhsatlı balıkçılara lagocephalus sceleratus (benekli) için 12,5 TL, diğer türler içinse 2,5 TL ödeme yapılıyor.

Su sıcaklığı düştükçe balık yüzeye doğru yaklaşıyor ve balıkçılar kışın daha iyi balık tutuyor. Bu nedenle av sayısı ve kazançlar daha da artacak.

Antalya’da balıkçılara istilacı balon balığı bereketi VİDEO

"İlkbahar ve sonbahar döneminde daha çok artıyor”

Balon balıklarının sık görülmesinin nedenlerinden bahseden Coşkun, “Balon balıkları istilacı bir türdür. Kızıldeniz’den Süveyş Kanal yolu ile ülkemize geliyor. Özellikle Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan illerimizdeki kara sularında görülüyor. Su sıcaklığına ve balığın üreme durumuna göre bulunduğu pozisyon değişiyor. Ancak en çok ilkbahar dönemi ve sonbahar döneminde daha çok arttığını söyleyebiliriz.” dedi.

"Bu yıl için 14-15 bin balık alımı gerçekleştirdik"

2 yılda verilen teşvik hakkında da bilgi veren Coşkun, “Bu yıl için 14-15 bin balık alımı gerçekleştirdik. Yıl sonunda balıkçılarımızın hak edişlerini hesaplarına yatıracağız. 2023 yılı Aralık sonuna kadar bu teşvik devam edecek. Ortalama ilimizde 508 tane balıkçı var, bunlardan 100 tanesi bize balon balığı için müracaatta bulundu. Her yerden karaya çıkarılamıyorlar. Bizim ilan ettiğimiz yer ve zaman içerisinde teslim etmeleri gerekir. Balıkçılarımız fiyatların artması ile iyi rağbet etti. Balıkçılarımız kışın daha iyi balık tutuyor.” sözlerine yer verdi.