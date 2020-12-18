Antalya'da kış mevsiminde yaz meyveleri yetişiyor

Sıcak ikliminin de etkisiyle Antalya’da aralık ayında sera ortamında yaz meyvelerinden dut yetiştirildi.

Akdeniz ikliminde bir yandan denize girilirken bir yandan yüksek dağlarda kayak yapıldığı haberlerini sık sık duyarız. Şimdi farklı mevsimlerin aynı anda yaşandığı haberlerine yetişen meyveler de eklendi.

Antalya'nın Serik ve Korkuteli ilçeleri ile Burdur'un Gölhisar ilçelerinde 600 dönümü aşkın, büyük bölümü modern seralardan oluşan alanda faaliyet gösteren bir firma, ilk kez kış mevsiminde serada yetiştirdiği dut ağaçlarından meyve toplamaya başladı.

“YAZ DÖNEMİ ÜRETİLEN BİRÇOK ÜRÜN KAPALI SERALARDA ÜRETİLEBİLİR”

Antalya'nın ılıman bir iklim yapısına sahip olduğunu belirten firma pazarlama müdürü Burak Akbulut, normalde yaz dönemi üretilen birçok ürünün kapalı seralarda üretilebildiğine işaret etti.

Akbulut, “Normalde mayıs-haziran gibi bahar, yaz aylarında yenilebilen dut meyvesini ilk kez serada üretime başladık. Serik'teki seramızda dikilen dut ağaçlarından bu yıl ilk meyveleri topluyoruz." dedi.

KIRMIZI RENKLİ “PARMAK DUT”

Serada üretimi yapılan çeşidin kırmızı renkli “parmak dut” olduğunu söyleyen Akbulut, kış mevsiminde üretimini başardıkları dutun, içerisinde kamkat, ahududu, mini karpuz, üzüm, yaban mersini ve çilek bulunan 500 gramlık meyve paketi içinde hem internet hem de süpermarketler aracılığıyla satışa sunulduğu belirtti.