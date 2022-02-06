Antalya’da ön rezervasyonlar 2019’a yaklaştı

Turizm 2022 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Turizmin gözde kenti Antalya'daki rezervasyonların 2019'a yaklaşması hedeflerin tutturulacağı yolunda önemli bir gösterdi.

Antalya'da mevsim uzadı, turizm hareketliliği devam ediyor. Antalya, turizmde her yıl hedefleri arttırıyor.

Antalya’da turizmin sektöründeki Korhan Alşan, 2022 yılının ön rezervasyonlarının 2019 rakamlarına yaklaştığını belirterek, "Mart ve nisan aylarında aşırı bir rezervasyon yüklemesi ile sezonun büyük bir kısmının erkenden doluluğa ulaşacağını tahmin ediyoruz. Antalya’da 2019’da yakaladığımız sayı 15 milyon civarındaydı, 2022 yılında 15 milyonu geçip, 16 milyonun üzerine de çıkabiliriz." açıklamasında bulundu.

"İNGİLİZLER ERKEN REZERVASYON YAPMAYI SEVİYOR"

Özellikle İngiltere pazarına dikkati çeken Alşan, “Son derece umut verici bir veriyle başladı. Çünkü İngiltereliler erken rezervasyon yapmayı seviyor. İlk rezervasyon talepleri İngiltere pazarı için 2019 yılını aşmış durumda. Avrupa pazarlarında, Batı Avrupa pazarı daha sakin gidiyor ama oradan da önemli bir rezervasyon akışı var. İç pazar çok iyi başladı. İç pazarın her zaman, özellikle kriz dönemlerinde kurtarış pazarı olduğunun hep altını çizdiğim bir nokta. İç pazarlarda gayet olumlu bir gidişat var. Bu Bağımsız Devletler Topluluğu olarak adlandırdığımız, özellikle Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan cephesiyle ilgili de son derece canlı bir gidişat var.” diye konuştu.

"ANTALYA 16 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Mart ve nisan aylarında aşırı bir rezervasyon yüklemesi ile sezonun büyük bir kısmının erkenden doluluğa ulaşacağını dile getiren Alşan, “Antalya’da bizim 2019’da yakaladığımız sayı 15 milyon civarındaydı. 2022 yılında da 15 milyon civarında olmasını bekliyorum. Hatta 16 milyonun üzerine de çıkabiliriz. Biriken bir talep söz konusu, 2 senedir evlerinden çıkmayan insanlar var. Bilindiği gibi Türkiye’de her yıl üzerine koyarak büyüyen bir pazar. Yakın bölgeler içinde cazip bir turizm destinasyonu. Antalya’nın yatak kapasitesi ortada. Ülke geneline baktığımızda, kültür, gastronomi, spor, kongre konusunda da bir hareketlilik var. Bunlar bize ekstra bir çeşitlilik getiriyor.” ifadelerini kullandı.