Antalya'da örtüaltı hasadı sürüyor: Fiyatlarda yüzde 50 düşüş Örtüaltı üretimde Antalya bölgesinde hasat döneminin başlamasıyla birlikte birçok sebzenin fiyatında, yüzde 50'yi bulan düşüşler yaşanmaya başladı. İki hafta önce 20-28 TL arasındaki domatesin fiyatı 10-15 TL'ye geriledi.

DHA

Türkiye'nin örtüaltı üretiminin merkezi olan Antalya başta olmak üzere güney sahillerindeki seralarda ürün hasat dönemi başladı.

Ürün bolluğuyla birlikte fiyatları da ciddi düzeyde düşüş göstermeye başladı.

Havanın da iyi gitmesiyle yaşanan hasat bolluğuna bağlı fiyatlardaki düşüş, pazarlara da yansıdı.

Çok sayıda ürün yetiştiriliyor

Antalya'nın önemli örtüaltı üretim bölgelerinden Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi'nde domates, biber, patlıcan, salatalık gibi çok sayıda sebze üretimi yapılıyor.

Yurtpınarlı üreticiler, yayla bölgelerindeki seralarda sezonun bittiğini, sahile yakın kesimlerde de yeni ürün hasadının başladığını anlattı.

Gübre, ilaç, yakıt ve diğer birçok giderdeki artışlara rağmen, ürünlerinin yeterince para etmediğinden yakınan üreticiler, maliyeti kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Fiyatlardaki düşüş yüzde 50'yi buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Müdürlüğü'nün ekim ayı sonu günlük fiyatlarına göre 13 Kasım itibarıyla, biber çeşitleri dolma 24 TL'den 14 TL'ye, çarli 17 TL'den 14'e, kapya 36 TL'den 33'e, üçburun 18 TL'den 15'e düştü.

Brokoli 30-45 TL'den, 15-22 TL'ye geriledi. Normal domates 20-28 TL'den 10-15 TL'ye düştü.

Pembe domates 30 TL'den 26'ya, kokteyl domates 42 TL'den 24 TL'ye geriledi.

Marul düz ve kıvırcık 10-12 TL'den 7-10 TL'ye düştü. Patlıcan 19 TL'den 15 TL'ye geriledi.

Salatalığın fiyatı arttı

Birçok üründe fiyatlar yüzde 10'dan yüzde 50'yi bulan oranlarda düşerken, salatalığın ise 2 hafta önce 4-8 TL arasındaki fiyatı, 6-14 TL'ye yükseldi.

Yaylada sezon bitti

Üretici Mustafa Çağıl, yayla bölgelerinde sezonun bittiğini, kendilerinin de üretim yaptığı Yurtpınar gibi Antalya'nın sahil bölgelerinde hasat döneminin başladığını söyleyerek, "Ama fiyatlar pek iç açıcı değil. Yayla sezonu iyi geçti ama şu an bizim için sıkıntılı başladı. İhracat ve alım gücü biraz zayıf. Masraflarımız arttı." dedi.

Çağıl, Antalya'da örtüaltı sezonunun başlamasıyla fiyatların geçen haftalara göre düşüşe geçtiğini belirtti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)