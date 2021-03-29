Antalya’da topraksız çilekte hasat bereketi

Örtü altı tarımında söz sahibi Antalya’da topraksız tarımla yetiştirilen çilekler, yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor.

Tarımda son yıllarda rekolteyi yükseltmek için yapılan topraksız tarım uygulamaları, her geçen gün gelişiyor.

Antalya’nın Aksu ilçesinde topraksız çilek üreten kurumun bünyesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Aslı Turan, topraksız tarımda birim alanda daha fazla fide dikimi yapıldığını ve bundan dolayı da daha fazla verim elde ettiklerini söyledi.

TOPRAKLI TARIMA ORANLA 5 KAT FAZLA ÜRÜN ALINIYOR

Dönüm başına 19 bin 500 fide ekilerek, topraklı tarıma göre 5 kat daha fazla ürünle yıl sonunda dönüm başına 18 ton rekolte aldıklarını ifade etti.

Çilekler yurt içine seradan kilogramı 14,5 liraya, yurt dışına ise 17 liraya çıkıyor.

ÜRETİM AŞAMASINDA KOKOPİT VE HİNDİSTAN CEVİZİ KABUKLARI KULLANILIYOR

Kokopit ve Hindistan cevizi kabukları ile yurt dışından ithal edilmiş malzemeleri çilek üretiminde kullandıklarını kaydeden Aslı Turan, “Çilek, sulu ve katı ortamda yetiştirilebilir. Biz katı ortamda yetiştiriyoruz. 3/1 oranında perlit karışımı ile birlikte kokopitimiz var. Su tutma kapasitesi yüksek olduğundan dolayı yine kokopiti tercih ediyoruz.” diye konuştu.

ÇİLEKLER İHRAÇ EDİLİYOR

Yurt dışından taleplerin oldukça fazla olduğunu ifade eden Turan, “Romanya, Makedonya, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelere şu anda ihracatını sağlıyoruz. Bu ülkelerden başka ülkelerden de talepler artıyor. Yurt içinden de üst düzey marketlere pazarlamasını sağlıyoruz.” dedi.

“HAFTADA İKİ KEZ HASAT”

Çilek dikimlerini kasım ayında gerçekleştirdiklerini söyleyen Turan, “Hasada şubat ayında başladık. Temmuz ve ağustos aylarına kadar devam edecek hasadımız. Ondan sonra da fide dönemi başlayacak. Haftada şu an iki hasat yapıyoruz. Kadınlarımız çalışıyor. Severek çalışıyorlar. Ayrıca istihdam ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ürünlerimiz hastalıksız, uzun yola dayanıklı, raf ömrü uzun, A kalite ve ilaç kalıntısı bulunmuyor. Bundan dolayı da yurt dışı ihracatımız daha sağlıklı ve güvenilir oluyor.” ifadelerini kullandı.