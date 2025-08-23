Antalya'da tropikal meyve bahçesi ve güneş enerjisi yatırımı bir arada

Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı ve üretici Ali Hüddoğlu, ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Güney Mahallesi kırsalında yaklaşık 100 dönümlük tropikal meyve bahçesi kurdu.

Enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla çalışma başlatan Hüddoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Destekleri Programı kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Projesi’ne 2020 yılında başvurdu. Başvuru kabul edilince yüzde 50 hibe desteğiyle 250 kilovatlık GES kuruldu.

SERALARDA ENERJİ TASARRUFU

Hüddoğlu, ısıtma, havalandırma ve sulama sistemi için yıllık enerji ihtiyacını karşılamak üzere 53 dönümü kapalı olmak üzere 100 dönümlük alanın üç noktasına 2 bin 250 metrekare GES yerleştirdi. Seralarda yetişen tropikal meyveler bu sistem sayesinde tüketiciye ulaştırılıyor.

AİLE GELENEĞİ VE ÜRETİM MALİYETLERİ

Hüddoğlu, ailesinin bölgede 20 yıldır tropikal meyve üretimi yaptığını belirtti. Tropikal meyve üretiminde en büyük giderlerin işgücü ve enerji maliyeti olduğunu ifade eden Hüddoğlu, “Enerji maliyeti bizim için çok ağır. Kendi enerjimizi üreterek tasarruf sağladık. Bu proje üreticiler için büyük bir kazanç” dedi.

SU VE ENERJİNİN ÖNEMİ

Tropikal meyve yetiştiricileri için su temini büyük önem taşıyor. Hüddoğlu, yer altı kaynakları veya derelerden suyun havuzlara taşınması için gereken enerjinin de en büyük maliyetlerden biri olduğunu vurguladı.

GES YATIRIMI İLE SAĞLANAN TASARRUF

Hüddoğlu, 100 dönümlük arazide kurulan 2 bin 250 metrekarelik GES ile 250 kW enerji ürettiklerini belirtti. 5 yıl önce yapılan 2 milyon liralık yatırım sayesinde yıllık ortalama 1 milyon 400 bin liralık enerji tasarrufu sağlanıyor.

ÜRETİCİLERE ÇAĞRI

Enerji maliyetini düşürmenin üreticiler için önemine dikkat çeken Hüddoğlu, yetkililerden GES yatırımı konusunda üreticilere daha fazla kolaylık sağlamasını talep etti.