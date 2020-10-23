Antalya'da eksik evraktan ya da icralık olmasından dolayı trafikten men edilip yediemin otoparklarına çektirilen otomobil ve motosikletler çürümeye terk edildi.

Antalya'da yediemin otoparklarına çektirilen 1.500'ün üzerindeki motosikletin değeri, satış fiyatından düşük olduğu için satılamıyor.

Sahipleri tarafından alınmayan ya da satışa çıkmayan birbirinden değerli binlerce otomobil çürümeye bırakıldı. Otoparkta bulunan ve satış masrafının altında bir ücreti olan motosikletlerin ise hiç alıcısı çıkmadığı için artık hurdaya dönmüş durumda.

"İŞLER YÜZDE 80 DÜŞTÜ"

Pandemi nedeniyle işlerinin yüzde 80 düştüğünü dile getiren Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, “Türkiye’deki tüm yedieminler bir döviz çöplüğü durumunda.” dedi.

"TERK EDİLEN ARAÇ SAYISI 3 BİNE YAKIN"

Motosikletlerle birlikte araç sayısının 3 bine ulaştığını kaydeden Topçu, “Bu sayının yarısı motosiklettir. Bu araçların yüzde 80’inin geliş sebebi hacizden dolayı. Yüzde 20’si de trafikteki evrak eksikliğinden geliyor. Motosiklet genelde trafikten men olarak getiriliyor. Otomobile göre durum motosiklette tam tersi. Motosikletin yüzde 80’i bağlama, yüzde 20’si hacizden geliyor.” dedi.

Antalya’da yediemin otoparkları pandemide araç mezarlığına döndü VİDEO

Son dönemde yedieminlerdeki araçların yüzde 80’inin ekonomik olarak üst segment araçlar olduğunun altını çizen Topçu, depolardaki araçların biraz değerinin düşük olduğuna değindi.

"İŞLERDE YÜZDE 80 DÜŞÜŞ VAR"

Bankaların satış işlemlerinin uzatması, icra dairelerinin esnek çalışmasının da satışları etkilediğini ifade eden Topçu, “Yoğun bir satış yok. Vergi dairelerinin, sosyal sigortanın hacizden dolayı bağlamış olduğu araçlar var. Yapılandırmaya girildiği zaman bu araçların satışı otomatik olarak duruyor. Yüzde 80’e yakın bir düşüş var. Bu durum da yedieminleri sıkıntıya sokuyor.” diye konuştu.

"SATIŞ OLMAZSA ZORLANIYORUZ"

Yedieminlerin paralarını araçların satışından sonra alabildiklerinin altını çizen Topçu, “Satış olmadığı zaman buradaki tüm giderleri kendimiz finansman etmek zorunda kalıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntıya giriyoruz ama bu zor süreci atlatacağımıza inanıyorum.” dedi.

"DÖVİZ ÇÖPLÜĞÜ"

Türkiye’deki tüm yedieminlerin bir döviz çöplüğü olduğunu kaydeden Topçu, “Biz burada kendi dövizimizi heder ediyoruz. Bununla alakalı icra iflas kanununda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Buradaki araçların kanunen 6 ay içinde satılması gerekiyor. Bu araçlar 6 ay içinde satılmış olsa ülke ekonomik olarak bir KDV sağlayacak. Bu araç alınıp trafiğe çıktığı zaman akaryakıt alacak, bakımı yapılacak, diğer giderleri olacak. Ekonomiye bir katkı verecek.” dedi.

"DEĞERİNDEN FAZLA MASRAFI VAR"

Motosikletlerde yaşanan sıkıntıyı da açıklayan Topçu, "Motosiklet icradan bağlandıysa değeri 300 lira, satışa çıkması için ise 1.500 lira masraf yapılması gerekiyor. Masrafla toplam 1.800 lirayı buluyor, satışa çıkarılsa da satılmıyor. Trafikten bağlananların da evrak eksikliği, vergi borcu, sigorta borcu nedeniyle bırakıp gidiyor. O daha büyük bir zarar. Motosikletler belirli süre bekledikten sonra hurda olarak satışı gerçekleşiyor. Bu tamamen ülke ekonomisine eksi yönde bir zarar veriyor.” ifadelerine yer verdi.