Antalyalı sanayiciler lira ve ruble ile alışverişe sıcak bakıyor

Antalyalı sanayiciler lira ve ruble ile alışverişe sıcak bakıyor

Antalyalı sanayiciler Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı milli para birimlerinin kullanılmasını turizm, sanayi ve tarım sektörleri açısından önemli bir adım olarak nitelendiriyor.

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle dünya genelinde ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Savaşın getirdiği olumsuzluklarda korunmak için yeni formüller ortaya konuyor.

KARŞILIKLI MİLLİ PARA BİRİMİ KULLANILANIMA SICAK BAKILIYOR

Antalya Organize Sanayi (AOS) Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı milli para birimlerinin kullanılmasına sıcak baktıklarını belirtti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerde milli para kullanımının gündemde olduğunu ifade eden Bahar, özellikle turizm noktasında Rusya'nın önemli pazar olduğunu, aktardı.

Bahar, Türk Lirası ve ruble ile alışverişin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından da desteklenmesi ve gerekli altyapının hızlı bir şekilde oluşturulması gerektiğinin altını çiziyor.

"MERKEZ BANKASI'NIN ARABULUCUĞUNDA TL-RUBLE TAKASI TURİZM, SANAYİ VE TARIM SEKTÖRLERİNDE HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bahar, "Merkez Bankası'nın arabuluculuk görevini üstlenmesi, bir Rus yatırım şirketi olan Deniz Bank'ın sağlayacağı katma değerin doğru bir şekilde kullanılması, turizmdeki mağduriyetlerin, gerçekleşmeden önlenmesinde atılacak önemli adımlardır. TL-ruble takası turizm, sanayi ve tarım sektörleri için hayati öneme sahip bir konu." değerlendirmesinde bulundu.