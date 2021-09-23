Antalya’nın Aksu ilçesinde seralarda kışlık domates ve biber ekimi başladı

Gıda zincirinin önemli bir halkası olan seralarda faaliyetlere başlandı. Seracılığın en fazla geliştiği Antalya'da domates ve biberlerin ekimi yapılıyor.

Antalya’nın Aksu ilçesinde üreticiler, aylardır nadasa bıraktıkları topraklarını fidelerle buluşturarak yeni sezona hazırlıyor.

YILDA 500-600 TON CİVARINDA DOMATES İHRACATI YAPILIYOR

40 bin dekarlık alanda domates ve biber yetiştirilen bölgeden, yılda yaklaşık 500-600 ton civarında domates ihracatı yapılıyor.

Aksu ilçesinin Kundu Mahallesi’nde üretim yapan Ziraat Mühendisi Saide Karataş, 3,5 dekar alana ektiği kokteyl domatesleri 3 ay sonra hasat edeceklerini söyledi.

BABA MESLEĞİNİ YAPIYOR

Baba mesleği olan çiftçiliğe sahip çıkan Saide Karataş, seralarından topladıkları mahsulleri Antalya Toptancı Hali’ndeki tüccarlar aracılığıyla yurt içi ve yurt dışına sattıklarını belirtti. Mahsullerin hasat zamanlarının iklim şartlarına ve bakım koşullarına göre değiştiğine değinen Saide Karataş, “3,5 dönümlük seramızda, halk arasında bilinen ismiyle kokteyl domates dikimimiz var. Geç güzlük olarak tabir edebiliriz. Aşağı yukarı 2,5-3 ay sonra meyvelerimiz rengini almaya başlar ve satmaya başlarız.” diye konuştu.

BAKIM, TEK YA DA ÇİFT EKİM SEÇİMİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Tek veya çift ekim yapılmasının bakım şartlarına göre değişkenlik gösterdiğini dile getiren Karataş, “Yeni başlayan dikimimiz aslında tek ekim ama bakım şartlarımıza göre tek ekim ya da çift ekim koşulları da değişebiliyor. Eğer güzel bakarsanız, iklim koşulları da elverişli geçerse, zararlılarına börtü böceğe de dikkat ederseniz uzun süre mayısa kadar toprakla buluşturduğumuz fidelerden mahsul alabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DOMATESLERİ 3-3,5 LİRADAN İHRACATA VERİYOR

Mahsullerini güzlük yetiştirip hale satan çiftçi arkadaşlarının da olduğunu dile getiren Saide Karataş, domateslerin 3-3,5 liraya ihracata verildiğini sözlerine ekledi.