Antalya'nın süper lüks yat geliri arttı

Dünyanın en önemli süper lüks yat merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de, 2021'de 30 yat denize indirildi.

Süper lüks yat ve tekne üretiminde İtalya ve Hollanda'nın ardından dünya 3'üncüsü Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ).

2021'DE 30 YAT DENİZE İNDİRİLDİ

Burada 2021'de 30 yat denize indirilirken, bunlardan toplamda 125 milyon dolar gelir sağlandı.

TOPLAM ÜRETİM 510 SÜPER LÜKS YAT OLDU

Antalya'daki yat sektörünün toplam üretimi ise 510 süper lüks yata ve 1 milyar 403 milyon dolar gelire ulaştı.

TUZLA VE BODRUM, ANTALYA'YI TAKİP EDİYOR

Tuzla ve Bodrum'un takip ettiği Antalya, geçen yıl hizmete giren 560 ton kapasiteli travel lift, 300 metrelik rıhtım ve 2 bin ton- 90 metre yat kapasiteli ship lift yatırımlarıyla Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yat imalatı merkezine dönüştü. Bu yatırımlarla yat sektöründeki siparişlerde de ciddi artış yaşanıyor.

"ANTALYA'YA 2021'DE 125 MİLYON DOLAR GELİR"

Bölgede 50'ye yakın firmanın yat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, geçen yıl 30 yeni süper lüks yatın tamamlandığını ve 125 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı.

510 YATIN TOPLAM UZUNLUĞU 9 BİN 750 METRE OLDU

Gürses, 2000'li yıllarda başlayan ve bölgede hızla gelişen yat sektörünün bugüne kadar toplam üretiminin 510 süper lüks yata ulaştığını, toplam gelirin de 1 milyar 403 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Gürses, "510 yatın toplam uzunluğu ise 9 bin 750 metre oldu." dedi.

BAKIM-ONARIMDAN 49 MİLYON DOLAR GELİR

Bölgede üretilen yatların ABD, Hollanda, Norveç, Umman, Senegal, Güney Afrika gibi ülkelere gönderildiğini kaydeden Gürses, son yıllarda bakım-onarım alanında da ciddi talep görmeye başladığını dile getirdi. Gürses, bugüne kadar toplam 142 teknenin bakım-onarıma geldiğini, 127'sinin tamamlanıp teslim edildiğini ve 49 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.