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    Antalya’ya Alman turist yağdı

    Antalya Dış Hatlar Terminali’ne 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında 72 bin 681 uçakla 12 milyon 154 bin 621 turist gelirken, bu rakamın 3 milyon 164 bin 145’ini Alman turistler oluşturdu.
    • 01.11.2022 - 13:18
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 13:21
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    Antalya’ya Alman turist yağdı

    Türkiye’nin turizm başkenti Antalya, 2022 yılında milyonlarca turisti ağırladı…

    Tatil kentine kasım ayı olmasına rağmen rağbet bitmiyor.

    Sadece dış hatlardan 12 milyon turist geldi

    Geçen yıllarda olduğu gibi yabancı misafirlerin vazgeçilmez adresi olan Antalya'ya, bu yılın ilk 10 ayında da gökten adeta turist yağdı.

    Kente sadece Antalya Dış Hatlar Terminali’nden 12 milyon üzerinde turist geldi.

    Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında kente 72 bin 681 uçakla 12 milyon 154 bin 621 turist iniş yaptı.

    Antalya’ya Alman turist yağdı #1

    En çok Alman geldi

    Ziyaretçilerin sayısında Almanya, 3 milyon 164 bin 145 ile birinci sırada yer aldı.

    İHA'nın haberine göre Almanya’yı, 2 milyon 617 bin 906’yla Rusya, 1 milyon 182 bin 872 ile İngiltere, 734 bin 950’le Polonya, 338 bin 736’la da Kazakistan takip etti.

    Antalya’ya Alman turist yağdı #2

    Antalya’ya Alman turist yağdı #3


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