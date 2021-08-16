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    Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

    Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı

    Antalya'da 8. aya gelindiğinde, geçen yılın toplamında şehre gelen turistlerin tamamının sayısı aşıldı. Yılın başından bu yana kente, hava yoluyla 4 milyon 351 bin 879 turist geldiği açıklandı.
    • AA
    • 16.08.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 17:40
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    Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklar nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3 milyon 500 bin turistle kapatan Antalya, bu rakamı ağustosta aştı.

    YIL BAŞINDAN BU YANA KENTE HAVA YOLU İLE GELEN TURİST SAYISI, 4 MİLYON 351 BİN 879 KİŞİ OLDU

    Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında kente hava yoluyla 4 milyon 351 bin 879 turist geldi. Tatil için gelenlerin büyük bölümünü Ruslar oluşturdu. Antalya'ya 1 Ocak'tan bu yana gelen Rus turist sayısı 2 milyona ulaştı.

    Antalya ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı #1

    AĞUSTOS EN HAREKETLİ AY OLDU

    Kentteki turizm hareketliliği özellikle ağustosta arttı. 1-15 Ağustos döneminde 957 bin 197 kişi, tatil için Antalya'yı tercih etti.

    Antalya ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı #2

    TURİST SAYISI YÜZDE 203 ARTTI

    Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 203 artış gerçekleşti.

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