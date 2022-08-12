Antalya'ya en çok turist Almanya'dan geldi

Antalya'ya en çok turist Almanya'dan geldi

Antalya Valisi Yazıcı, Almanya Konsolosluğu yetkililerini ağırladığı sırada, kente gelen turistlerin çoğunluğunu Alman vatandaşlarının oluştuğunu aktardı.

Antalya'ya yurt dışından gelen turist sayısı 7 milyonu geçti ve birinci sırada Alman misafirler yer alıyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Almanya Konsolosluğu görevine atanan Martin Tscherner'i ve Muavin Konsolos olarak atanan İnna Ella Kianst'ı makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Yazıcı, Tscherner ve Kianst'a yeni görevlerinde başarılar diledi.

"Gelen ziyaretçiler arasında Almanlar ilk sırada"

Ziyaret dolayısı ile Antalya'nın dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında olduğunu belirten Yazıcı, yurt dışından gelen turist sayısının 7 milyonu geçtiğini ve birinci sırada Alman misafirlerin yer aldığını belirtti.

"7 ayda Almanya'dan 1,3 milyon turist geldi"

AA'nın haberine göre, Yazıcı, kente gelen turistlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"1 Ocak-31 Temmuz döneminde kentimize Almanya'dan 1 milyon 363 bin 526, Rusya'dan 1 milyon 275 bin 353 misafirimiz geldi. Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısında Alman misafirlerimizin lider olması bizi mutlu eden bir durum."





Turistlerin güvenliği üst düzeyde sağlanıyor

Güvenlik başta olmak üzere turizmle ilgili her konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayan Yazıcı, turistlerin kentte 7 gün 24 saat güvenli ve rahat bir şekilde dolaşabildiğini, emniyet ve jandarma kuvvetlerinin bu konuda çok hassas olduğunu ifade etti.