Antalya'ya gelen turist sayısı 1,5 milyonu geçti

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin başlaması ile iç turizmde ve Rusya'dan gelen uçaklara izin verilmesi ile birlikte yurda gelen turist sayısında artış yaşanıyor.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya, yılın 6 ayında 1 milyon 551 bin 633 turistin gelmesi, geçen yıldan bu yana salgının olumsuz etkileri ile sarsılan sektörü sevindirdi.

ANTALYA'DA TARİH VE DENİZ BİR ARADA

Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle dünyanın değişik ülkelerinden turistlere ev sahipliği yapıyor.

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKA PROGRAMI ÖNE ÇIKTI

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda koronavirüs salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

OCAK VE HAZİRAN AYLARI ARASINDA GELEN TURİST SAYISI: 1.5 MİLYON

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, Antalya'yı ocak-haziran döneminde salgına ve bazı uçuş ülkelerin kısıtlamalarına rağmen 1 milyon 551 bin 633 turist ziyaret etti.

EN ÇOK RUS TURİSTLER GELDİ

Rusya 439 bin 209 turistle kente en fazla turistin geldiği ülke oldu. Rusya'yı, 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya, 90 bin 739 turistle Polonya takip etti.

"SEZONA BAŞLANGIÇ İÇİN İYİ RAKAMLAR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, Antalya'nın her milliyetten turiste ev sahipliği yaptığını söyleyerek, "Kente şu ana kadar 1,5 milyon turistin gelmesi önemli. Geçen seneyle ilgili kıyaslanamayacak kadar iyi bir rakam. Bu rakamların çok daha iyi olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesi yaptı.

"3-4 TEMMUZ'DA 650 UÇAK GELDİ"

Kente 6 Temmuz'da yurt dışından 250 uçağın geldiğini vurgulayan Turgut, "Hafta sonu yani 3-4 Temmuz'da uluslararası alandan kente 650 uçak geldi. Dün gelen uçaklardan 80'i Rusya'dan, 40'ı Ukrayna, 50'si Almanya'dan." ifadesini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYI ÇOK İYİ GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Rusların Türkiye tatiline başlamasıyla birlikte Antalya'nın eski günlerine dönmeye çalıştığını kaydetti. Antalya'ya 26 Haziran'da 18 bini Rusya'dan toplam 60 bin turist geldiğini hatırlatan Yavuz, "Önümüzdeki üç ayı çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Sayıların artarak devam etmesini bekliyoruz." dedi.