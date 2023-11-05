Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti "Turizmin başkenti" olarak geçen Antalya'ya gelen turist sayısının dün itibarıyla 15 milyonu geçtiği bildirildi. Rakamı paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, hem gelir hem turist sayısının pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019 rakamlarının üzerinde olduğunu açıkladı.

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AA

Türkiye'nin 2023 yıl sonu turizm gelir hedefi 55,6 milyar dolar.

Ülkeye giriş yapan turistlerin harcamaları ise 9 ayda 42 milyar dolar oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremler ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı gibi olaylar turizmi etkiledi.

Buna rağmen turizm verileri "rekorlar yılı" olarak anılan 2019'un üzerine çıktı.

Turizmi 12 aya yaymak ve her şehri turizme dahil etmek için yoğun bir şekilde çalışılıyor.

Yıl sonu turizm hedefine yaklaşıldığı bu süreçte gözler ekim, kasım ve aralık ayındaki turizm hareketlerine yoğunlaştı.

"Turizmde Türkiye genelinde 9 ayda 42 milyar dolarlık gelir elde edildi"

Antalya Kültür Yolu Festivali için kentte bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turizmde Türkiye genelinde 9 aylık verilere göre 42 milyar dolarlık bir rakama ulaşıldığını, yıl sonu için 55,6 milyar dolarlık gelir hedefine doğru önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"Antalya'ya gelen turist sayısı 15 milyonu geçti"

Antalya, Türkiye'nin turizm hedefine ulaşmasına katkı sunan önemli şehirlerden biri. Bakan Ersoy, bu sene Antalya'ya gelen turist sayısının 15 milyonu geçtiğini belirterek, elde edilen rakamın sevindirici olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

Birçok olumsuz etkileri peş peşe yaşamamıza rağmen orta vadeli programı uygun bir şekilde yönetiyoruz. Bu açıdan sevindirici. Antalya geneline baktığımızda dün itibarıyla 15 milyon ziyaretçi sayısını geçti. Hem gelir hem turist sayısı, pandemi öncesi turizmin en yoğun olduğu 2019'un üzerinde. Bu da oldukça sevindirici.

"Gecelik harcama rakamı 67 dolardan 100 dolara çıktı"

Turizm gelirlerinde de ciddi bir artış yakalandığına işaret eden Ersoy, şu ifadeyi kullandı:

2017 yılı sonunda 67 dolar olan kişi başı gecelik harcama, geçen yıl açıklanan rakamlara baktığımız zaman 100 doları buldu. Bu da politikamıza, stratejilerimize uygun bir şekilde sürecin geliştiğini gösteriyor. Bu da bizi oldukça sevindiriyor.

"Çok sayıda krizle boğuştuk"

Sektörün yaşanan her olaydan olumlu ya da olumsuz etkilendiğini belirten Ersoy, göreve geldiğinden bu yana çok sayıda krizle boğuştuklarını kaydetti.

Göreve geldiğinde Thomas Cook iflası ile karşılaştıklarını, arkasından küresel salgın sürecinin yaşandığını anlatan Ersoy, akabinde Rusya-Ukrayna Savaşı, 11 ili etkileyen deprem, seçim sürecinin yaşandığını vurguladı.

"Önemli olan bu gerçeklikle yaşamayı öğrenmek"

Türkiye'nin bulunduğu coğrafya gereği krizlere maruz kalabildiğine dikkati çeken Ersoy, şu ifadeyi kullandı:

Dün de krizler vardı, bugün de var, gelecekte de krizler olacak. Zaten bu gerçekliği biliyorsak, önemli olan bu gerçeklikle yaşamayı öğrenmek.

"Dünyada en yoğun, en etkili tanıtım yapan ülke olduk"

Sektörü daha güçlü hale getirmek amacıyla 2019'da Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kurduklarını anımsatan Ersoy, şunları paylaştı:

Ajansın asli görevi, sektör ve devlet el ele verip başta tanıtım olmak üzere turizm ile ilgili sorunlara hızlı bir çözüm getirmek. Bunu da başarıyla yönetiyoruz. Şu anda 200'den fazla ülkede yoğun etkili tanıtım yapıyoruz. Çok kısa sürede dünyada en yoğun, en etkili tanıtım yapan ülke olduk. Bunun da sonuçlarını zaten turist sayısında ve gelirlerinde görüyoruz. Süreç tamamlandı mı? Hayır, daha yapacak çok işimiz var. Çok daha fazla çalışmamız lazım, çünkü Türkiye'nin turizm potansiyeli paha biçilmez. Aslında hepsini de kullanıyor değiliz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)