Arabuluculuk 2026 yılı ücretleri açıklandı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan "2026 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi" ile arabuluculuk ücretlerinde alt sınırlar belirleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan tarifeye göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü için arabuluculara ödenecek asgari tutarlar ve uygulama esasları yeniden düzenlendi.

ARABULUCULUK ÜCRETİ 9 BİN LİRADAN AZ OLAMAYACAK

Yeni tarifeye göre, arabuluculuk süreci sonunda tarafların anlaşmaya varması durumunda, uyuşmazlık konusunun bedeline bakılmaksızın arabulucuya ödenecek ücret 9 bin liradan az olamayacak.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA EN AZ 13 BİN LİRA

Ticari uyuşmazlıklar ile ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklarda ise anlaşma sağlanması halinde bu tutar en az 13 bin lira olarak uygulanacak.

KİRA VE TAHLİYE UYUŞMAZLIKLARINDA

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kira uyuşmazlıklarında da yeni ücreliraer belirlendi.

Buna göre anlaşma sağlanması halinde; Tahliye talepli uyuşmazlıklarda, bir yıllık kira bedeli tutarının yarısı üzerinden, kira tespiti uyuşmazlıklarında, tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden tarifenin ikinci kısmındaki oranlara göre ücret hesaplanacak. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde yapılan en az 10 başvuruyu kapsayan "seri uyuşmazlıklarda" anlaşma sağlanması durumunda; arabulucu her bir uyuşmazlık için ticari davalarda 7 bin 500 lira, diğer uyuşmazlıklarda ise 6 bin lira ücret alacak.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

Tebliğde, dava şartı (zorunlu) arabuluculuk sürecine ilişkin kritik detaylara da yer verildi. Arabulucu, dava şartı sürecinde taraflardan masraf talep edemeyecek. Sehven kayıt, mükerrer kayıt veya uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmaması nedeniyle sona eren dosyalarda arabulucuya ücret ödenmeyecek. Anlaşma sağlanamaması durumunda, konusu para olan uyuşmazlıklarda dahi arabulucu ücretini tarifenin birinci kısmındaki (saatlik/sabit) kalemler üzerinden isteyebilecek. Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit şekilde karşılanacak. Tarifede belirlenen ücretlerin altında bir rakam kararlaştırılamayacak; aksi yöndeki sözleşmeler geçersiz sayılacak.

HER BİR KONU İÇİN AYRI ÜCRET

Arabuluculuk faaliyeti sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir yeni konu için ayrı ücrete hak kazanılacak. Ancak bu hüküm, dava şartı kapsamındaki anlaşmazlık durumlarında uygulanmayacak. Söz konusu tarife hükümleri, arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihteki güncel rakamlar üzerinden esas alınacak.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA SAATLİK ÜCRET 1.500 LİRA

Yayımlanan tarifeye göre, konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda arabulucuya ödenecek saatlik ücretler, taraf sayısına göre değişiklik gösteriyor.

SAATLİK ÜCRETLER

Bu kapsamda; Aile Hukuku, Tüketici Hukuku ve diğer tür uyuşmazlıklarda; 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saatlik 1.000 lira. Ticari uyuşmazlıklarda; 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saatlik 1.500 lira. İşçi-işveren uyuşmazlıklarında; 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saatlik 1.130 lira. Kira, Komşu Hakkı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda; 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına saatlik 1.170 lira ödeme yapılacak. Taraf sayısının artması durumunda (3-5 kişi, 6-10 kişi veya 11 ve daha fazla) ödenecek toplam saatlik ücretler de kademeli olarak artış gösterecek.

Özellikle son dönemde yoğun ilgi gören kira uyuşmazlıkları ile ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) uyuşmazlıklarında, taraf sayısı 2 kişi ise saatlik ücret taraf başına 1170 lira olarak uygulanacak. Taraf sayısının 11 ve daha fazla olması durumunda bu uyuşmazlık türleri için ödenecek toplam saatlik ücret 2740 lira olarak belirlendi.

UZLAŞILAN RAKAM ÜZERİNDEN ALINACAK ÜCRETLERİN ORANLARI

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda, arabuluculuk süreci sonunda üzerinde anlaşılan miktar üzerinden alınacak ücretler ise şu şekilde açıklandı:

-İlk 600 bin lira için; Bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6 ücret ödenecek.

-Birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9 ücret ödenecek.

-Sonra gelen 960 bin lira için; Bir arabulucu görev yaparsa yüzde 5 ücret ödenecek.

-Sonra gelen 1 milyon 560 bin lira için; Bir arabulucu görev yaparsa yüzde 4 ücret ödenecek.

-53 milyon 40 bin liradan yukarısı için ise; Bir arabulucu görev yaparsa yüzde 0,5 oranında ücret ödenecek.

Tarifeye göre, anlaşılan miktar arttıkça arabuluculuk ücret oranı kademeli olarak düşecek. Yeni tarife hükümleri, 1 Ocak 2026 itibarıyla derdest olan (devam eden) dosyalar da dahil olmak üzere uygulanmaya başlanacak.