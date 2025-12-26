Türkiye'nin makine ihracatı 26 milyar dolara yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, makine ihracatında yakaladığı ivmeyi artırıyor.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB), bir açıklama yaparak serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, yılın 11 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 arttığını belirtti.

Böylece Türkiye'nin 11 aylık ihracatı 26 milyar dolara ulaştı.

İhracatta tonaj açısından yaşanan yüzde 6,9'luk gerilemeye rağmen, kilogram başına ortalama fiyatın 8,1 dolarla tarihi seviyesini koruması değer bazında artışı beraberinde getirdi. Kasım itibarıyla son 12 aylık ihracat 28,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

11 AYDA ALMANYA'YA İHRACAT YÜZDE 5,3 ARTTI

Ocak-kasım döneminde Almanya'ya yapılan ihracat yıllık bazda yüzde 5,3 artarak 2,9 milyar dolara ulaşırken, onu 1,7 milyar dolarla yüzde 6,7'lik yükselişin yaşandığı ABD izledi.

SURİYE'YE YÜZDE 183 İHRACAT ARTIŞI

Makine ihracatı Irak'ta yüzde 8,4 düşüşle 670 milyona gerilerken, Suriye'ye makine satışlarının yüzde 183 artarak 134 milyon dolara ulaşması dikkat çekti.