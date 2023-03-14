Arabuluculuktaki dosya sayısı 4 milyonu aştı

Arabuluculuk hizmeti 2013'te başlatıldı; önce isteğe bağlı olarak uygulandı.
Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi.
Dosya sayısı 4 milyon 26 bin 854'e ulaştı
Hukuki uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kapsamındaki dosya sayısı 4 milyon 26 bin 854 oldu.
Uyuşmazlıkların çoğunda anlaşmaya varıldı
Müzakeresi tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı.
Başarı oranı yüzde 69
Böylece arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu.
10-20 gün arasında sonuca gidiliyor
Arabuluculukla iş ve ticari uyuşmazlıklar ortalama 10'ar günde, ticari uyuşmazlıklar ise ortalama 20 günde çözüme kavuşturuldu.