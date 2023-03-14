Arabuluculuktaki dosya sayısı 4 milyonu aştı Hukuki anlaşmazlıklarda dosya yükünü hafifletmek ve kısa sürede sonuca gitmek için geliştirilen arabuluculuk hizmeti, hayatımıza girmesiyle birlikte giderek çok daha fazla davada rol oynamaya başladı.

Arabuluculuk hizmeti 2013'te başlatıldı; önce isteğe bağlı olarak uygulandı. Adalet Bakanlığının yeni düzenlemeleri kapsamında arabuluculuk, iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'de dava şartı haline geldi. Dosya sayısı 4 milyon 26 bin 854'e ulaştı Hukuki uyuşmazlıkların tarafların rızasıyla çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kapsamındaki dosya sayısı 4 milyon 26 bin 854 oldu. Uyuşmazlıkların çoğunda anlaşmaya varıldı Müzakeresi tamamlanan 3 milyon 715 bin 780 uyuşmazlıktan 2 milyon 581 bin 397'sinde anlaşma sağlandı. Başarı oranı yüzde 69 Böylece arabuluculukta başarı oranı yüzde 69 oldu. 10-20 gün arasında sonuca gidiliyor Arabuluculukla iş ve ticari uyuşmazlıklar ortalama 10'ar günde, ticari uyuşmazlıklar ise ortalama 20 günde çözüme kavuşturuldu.