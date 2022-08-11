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    Araç kilometre, muayene sorgulama sistemi 7,5 milyon kez kullanıldı

    İkinci el araç almak istediniz, araç hakkında güvenilir bilgi edinmek için hazırlanan portaldan araç kilometre, muayene ve hasar sorgulama ile ilgili hizmeti en kısa sürede alabiliyorsunuz.
    • 11.08.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 11:39
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    Araç kilometre, muayene sorgulama sistemi 7,5 milyon kez kullanıldı

    İkinci el araç almak isteyenleri destek vermek amacıyla PTT AŞ tarafından hayata geçirilen "Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama" ile "Araç Hasar Sorgulama" hizmetlerinden bugüne kadar 7,5 milyon sorgulama yapıldı.

    Güvenilir bilgi için

    Kullanıcılar, bu hizmetler sayesinde araçla ilgili verilere satın alma sürecinde hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabiliyor. Uygulamalar sayesinde mağduriyetlerin önüne geçilebiliyor.

    Ayrıca bu sistemde "Araç Detay Sorgulama" ve "Araç Değişen Parça Sorgulama" olanağı da sağlayan PTT’nin hizmetlerine oldukça kolay şekilde ulaşılabiliyor.

    sorgulama

    Sorgulama karşılığında bir ödeme alınıyor

    AA'nın haberine göre, vatandaşlar, araç kilometre ve muayene sorgulama verilerini 9 lira, araç hasar sorgulama verilerini 21 lira ücret karşılığında öğrenebiliyor.

    PttBank müşterileri, internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden, PttBank müşterisi olmayanlar "www.pttavm.com" ve "HGS-Online Bakiye Yükleme" platformları aracılığıyla sorgulama yapabiliyor.


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