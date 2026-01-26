Araç kiralama sektöründen 2025 yatırımı: 278,1 milyar TL

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliğiyle hazırladığı, 2025 yılı sonuçlarını içeren "TOKKDER Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı.

Kiralama Sektör Raporu'na göre, araç kiralama sektörü 2025 yılında 278 milyar 158 milyon lira tutarında araç alımı gerçekleştirdi.

TOPLAM ARAÇ SAYISI: 372 BİN 335 LİRA

Rapora göre, 2025 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla araç kiralama sektörünün filosunda bulunan toplam araç sayısı 372 bin 335 olarak gerçekleşti.

Sektörün filo büyüklüğü 2024 yılında 402 bin 800 araç seviyesindeydi.

109 MİLYAR LİRALIK VERGİ

Sektörün 2025 yıl sonu itibarıyla ödediği toplam vergi tutarı 109 milyar lirayı buldu.

Araç kiralama sektörü, 2025 yılında toplam 278 milyar 158 milyon lira tutarında araç yatırımı yaptı.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK VERİLERİ

TOKKDER 2025 dördüncü çeyrek verilerine göre, operasyonel kiralama sektörünün toplam araç parkı 234 bin oldu.

Aynı dönemde sektör tarafından 121 milyar liralık araç yatırımı gerçekleştirilirken, 63 milyar lirayı aşan vergi katkısı sağlandı. Müşteri başına düşen araç sayısındaki artış, operasyonel kiralamanın daha az araçla daha fazla mobilite ihtiyacını karşılayan bir yapı sunduğunu ortaya koydu.

2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla günlük kiralama sektörünün toplam araç parkı 138 bin adede, yıllık kontrat adedi ise 1,09 milyonun üzerine çıktı. Sektörün gerçekleştirdiği toplam araç yatırımı 157,1 milyar lira olurken, satın alınan ve filoda yer alan araçlar için ödenen toplam vergi tutarı 46,3 milyar lira olarak kaydedildi.

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KİRALAMA PAZARI PAYINDAKİ ARTIŞI SÜRÜYOR

TOKKDER verilerine göre, operasyonel kiralama filolarında hibrit ve elektrikli araçların payı 2021 sonunda yüzde 6,5 iken, 2025'in son çeyreği itibarıyla yüzde 13'ün üzerine çıktı. Kısa dönem kiralamada ise elektrikli ve hibrit araçların payı yaklaşık yüzde 7,6 seviyesinde gerçekleşti.

TOKKDER 2025 dördüncü çeyrek verilerine göre, operasyonel kiralama filolarında hafif hibrit araçların payı yüzde 10,1, plug-in hibrit araçların payı ise yüzde 0,9'a ulaştı. Günlük kiralama tarafında ise hibrit araçların toplam filo içindeki payı yüzde 6,7 oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI

Rapora göre, 2025 dördüncü çeyrek itibarıyla operasyonel kiralama filolarında tam elektrikli araçların payı yüzde 2,4, günlük kiralama filolarında ise yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu sınırlı payın, ikinci el değer belirsizlikleri, şarj altyapısının yaygınlığı ve mevcut vergi yapısı gibi yapısal faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

ORTALAMA KONTRAT SÜRESİ YIL SONUNDA 8,3 GÜN OLDU

Verilere göre, 2025 yılı sonunda operasyonel kiralama ve filo yönetiminde toplam müşteri sayısı 23 bin 900'e geriledi. Bu rakam 2024 yılı sonunda 27 bin 800 seviyesindeydi. Kısa dönem kiralamada ise sektördeki kontrat sayısı üçüncü çeyrekteki 1 milyon 321 bin 998 adetten son çeyrekte 1 milyon 92 bin 884 adede düştü. Ortalama kontrat süresi yıl sonunda 8,3 gün olarak gerçekleşirken, toplam kira günü sayısı 9 milyon 53 bin 84 oldu.