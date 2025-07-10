Araç sahipleri dikkat! Yapmayanın aracına el konulacak: 31 Temmuz son

Araç sahiplerinin her yıl iki taksit halinde ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için ikinci ödeme dönemi başladı.

1 Temmuz’da başlayan ikinci taksit ödeme süreci, 31 Temmuz tarihinde sona erecek.

Ocak ayında ilk taksiti ödeyen vatandaşlar, Temmuz ayı sonuna kadar ikinci taksiti ödemek zorunda.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı kara taşıtlarını, ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne tescilli uçak ve helikopterleri kapsıyor.

Vergi Kanunu'na göre belirtilen sürede ödeme yapılmaması halinde, araç sahipleri gecikme faizi, haciz, araç bağlama gibi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

MTV BORCU OLAN ARAÇLARA HACİZ VE YAKALAMA KARARI

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Ancak bu ödemelerin zamanında yapılmaması, araç sahiplerini ciddi yaptırımlarla karşı karşıya bırakıyor.

Vergi süresi geçtikten sonra aylık yüzde 4,5 oranında gecikme zammı uygulanıyor ve MTV ödemesi yapılmayan araçlar, fenni muayene işlemlerine alınmıyor. Ödemeyenlere “Ödeme Emri” tebliğ ediliyor. Bu emrin ardından 15 gün içinde borcun ödenmemesi durumunda, araç sahiplerinin banka hesaplarına ve diğer mal varlıklarına e-haciz konulabiliyor.

Üzerine haciz konulan araç için ayrıca trafiğe resmi yazılar gönderilerek, aracın yakalanması ve bağlanması yönünde karar alınabiliyor. Haciz işlemi aynı zamanda aracın ruhsatına işleniyor ve böylece aracın satış işlemi engelleniyor.

Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için MTV ödemelerinin zamanında yapılması büyük önem taşıyor.