Aralık 2023'te yeniden belirlendi! İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizleri Bankaların sundukları kredi faiz oranları, Merkez Bankası'nın politika faizi değişikliği ardından şekilleniyor. Banka kredilerinin faizleri 2024'e girerken güncellendi. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar yeni oranları merak ediyor.

ensonhaber.com

Vatandaşlar; konut, otomobil ve diğer önemli ihtiyaçları için kredi almak istediklerinde kamu ya da özel bankalarda farklı kredi oranları ile karşılaşıyor.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,51 arttı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 397 milyar 385 milyon 947 bin lirası konut, 69 milyar 318 milyon 614 bin lirası taşıt ve 925 milyar 667 milyon 509 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankalardaki kredi faizi oranı ne kadar

Bankalardan alınacak kredi tutarı ihtiyaç, taşıt ve tüketici kredisi için farklı farklı uygulanıyor. Vadeler de alınan kredinin türüne göre değişiyor. Konut kredisinde vadeler ortalama 120 ay olarak uygulanıyor. Peki güncellenen kredi oranlarına göre hangi bankada hangi kredi faizi oranı ne kadar?

Akbank

İhtiyaç kredisi: Yüzde 3,70

Taşıt kredisi: Yüzde 3,85

Konut kredisi: Yüzde 3,30

Garanti Bankası

İhtiyaç kredisi: Yüzde 3,36

Taşıt kredisi: Yüzde 3,85

Konut kredisi: Yüzde 3,96

İş Bankası

İhtiyaç kredisi: Yüzde 4,05

Taşıt kredisi: Yüzde 3,85

Konut kredisi: Yüzde 3,07

Yapı Kredi

İhtiyaç kredisi: Yüzde 4,49

Taşıt kredisi: Yüzde 4,99

Konut kredisi: Yüzde 3,69

QNB Finansbank

İhtiyaç kredisi: Yüzde 3,74

Taşıt kredisi: Yüzde 5,14

Konut kredisi: Yüzde 3,25

Vakıfbank

İhtiyaç kredisi: Yüzde 3,89

Taşıt kredisi: Yüzde 4,06

Konut kredisi: Yüzde 3,59

Denizbank

İhtiyaç kredisi: Yüzde 5,46

Taşıt kredisi: Yüzde 4,49

Konut kredisi: Yüzde 3,79