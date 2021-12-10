Aralık ayı enflasyon beklentisi belli oldu

TCMB, aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 23,85, faiz 14,93, döviz 13,77 ve büyüme ise yüzde 9,9 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıllık enflasyon beklentileri, faiz beklentileri, döviz kuru beklentileri ve GSYH büyüme beklentileri aktarıldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 23,85

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,31 iken, bu anket döneminde yüzde 23,85 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,61 iken, bu anket döneminde yüzde 21,39 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,76 ve yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 14,93

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,53 iken, bu anket döneminde yüzde 14,93 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 15,25 iken, bu anket döneminde yüzde 14,53 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ 13,77

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 9,98 TL iken, bu anket döneminde 13,77 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 TL iken, bu anket döneminde 15,56 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ 9,9

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,2 iken bu anket döneminde yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken bu anket döneminde yüzde 4,1 oldu.