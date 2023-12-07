Aralık ayı engelli ve yaşlı aylıkları hesaplara aktarılmaya başlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş tarafından engelli ve yaşlı aylıkları ödemelerinin yapılmaya başladığı bilgisi verildi. Ödemenin bu ayki toplam tutarının 3 milyar 214 milyon lira olacağı bildirildi.

AA

Devlet, dezavantajlı bireyleri desteklemeye devam ediyor.

Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay hak sahiplerine 1 milyar 437 milyon lira engelli aylığı ile 1 milyar 777 milyon lira yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

"Engelli ve yaşlı vatandaşların her alanda yanındayız"

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına itibarıyla yatırıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)