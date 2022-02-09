Aralık ayı hayvansal üretim istatistikleri yayınlandı

TÜİK'in aralık ayı Hayvansal Üretim İstatistikleri'ne göre, sığır sayısı 17 milyon 851 bin baş, manda sayısı ise 185 bin 574 baş oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Aralık Hayvansal Üretim İstatistikleri'ni yayınladı.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 0,7 AZALARAK 18 MİLYON 36 BİN BAŞ OLDU

Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı yüzde 0,6 azalarak 17 milyon 851 bin baş, manda sayısı yüzde 3,6 azalarak 185 bin 574 baş oldu.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI YILLIK YÜZDE 6,3 ARTARAK 57 MİLYON 519 BİN BAŞA YÜKSELDİ

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7,2 oranında artarak 45 milyon 178 bin baş, keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre yüzde 3 oranında artarak 12 milyon 342 bin baş oldu.

YAPAĞI, KIL VE TİFTİK ÜRETİMİ ARTTI, YAŞ İPEK KOZASI VE BAL ÜRETİMİ AZALDI

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi yüzde 7,7 artarak 85 bin 916 ton, kıl üretimi yüzde 4,7 artarak 6 bin 700 ton, tiftik üretimi ise yüzde 1,1 artarak 468 ton olarak gerçekleşti. Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,4 azalarak 96 bin 344 ton oldu. İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 665 oldu. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı yüzde 2,8 oranında artarak 2 bin 21 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,4 artarak 6 bin 29 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre yüzde 15,1 azalarak 76 ton olarak gerçekleşti.