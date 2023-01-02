Aralık ayı imalat sanayi PMI arttı

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi aralık ayında 48,1 oldu.

Türkiye imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aralık ayı verisi İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlandı.

Kasım ayında 45,7 olan manşet PMI aralıkta 48,1’e yükseldi

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, kasım ayında 45,7 olan manşet PMI aralıkta 48,1’e yükseldi.

Hazirandan bu yana en yüksek düzey

Yayınlanan rapora göre, söz konusu rakam faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etse de hazirandan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti ve sektör performansında zayıflamanın ılımlı düzeyde olduğunu gösterdi.

10 sektörün yarısında yeni siparişler artış kaydetti

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI raporuna göre aralıkta 10 sektörün yarısında yeni siparişler artış kaydetti ve bu durum üretimde de geçerli oldu.

Düşüş hız kesti

Aralıkta imalat sanayi sektörünün üretiminde düşüş hız keserek Şubat 2022’den beri en ılımlı düzeyinde kaydedildi. Benzer şekilde, girdi alımları kasım ayına kıyasla çok daha düşük bir azalma gösterdi. Söz konusu iyileşme belirtileri, istihdamın üst üste ikinci ay genişlemesinde de rol oynadı. İstihdam düzeyindeki artış son 10 ayın yüksek hızında kaydedildi.