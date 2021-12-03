Aralık ayı kira artış oranı 2021: Kiralara ne kadar zam gelecek?

Aralık ayı kira artış oranı 2021: Kiralara ne kadar zam gelecek?

TÜİK, 2021 Kasım ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından aralık ayı kira artış oranı netlik kazandı. Peki aralık kira artışı ne kadar? İşte yanıtı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyatlarını açıkladı.

Açıklamanın ardından kiralara gelecek zam oranı, hem ev sahipleri hem de kiracılar tarafından merak edildi.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ekim ayı için yüzde 17,71 oldu.

Peki aralık ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Aralık 2021 kira artışı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı...

ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞI NE KADAR?

TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

ARALIK 2021 KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2021 Kira Artış Oranı: % 17,71

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 177,1 TL

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.177,1 TL