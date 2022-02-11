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- Aralık ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre 14,4 yükseldi
Aralık ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre 14,4 yükseldi
Yapılan ankete göre, 2021 Aralık ayı sanayi üretiminin yüzde 10,8 artması bekleniyordu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise sanayi üretimi bir önceki yılın Aralık ayına göre 14,4 yükseldi.
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 10:06
- Güncelleme : 11.02.2022 - 10:14
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak olan Aralık ayı sanayi üretimi verileri hakkında 8 ekonomist ankete katılmıştı.
10,8 ARTIŞ BEKLENİYOR
Anket sonucuna göre ise 2021'de bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 10,8 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 9,5 ila yüzde 13,3 artış aralığında yer aldı.
ARALIK AYI SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK BAZDA 14,4 ARTTI
Buna göre TÜİK tarafından yapılan açıklamada Aralık ayında aylık bazda; 1,6 bir önceki yılın Aralık ayına göre ise 14,4 yükseldi.