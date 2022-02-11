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Aralık ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre 14,4 yükseldi

Aralık ayı sanayi üretimi bir önceki yıla göre 14,4 yükseldi

Yapılan ankete göre, 2021 Aralık ayı sanayi üretiminin yüzde 10,8 artması bekleniyordu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise sanayi üretimi bir önceki yılın Aralık ayına göre 14,4 yükseldi.