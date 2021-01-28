Aralık ayı uluslararası rezerv varlıkları yüzde 12,8 arttı

Merkez Bankası, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri Aralık 2020 verilerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Uluslararası Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 12,8 artarak 93 milyar 300 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

DÖVİZ ÇIKIŞLARINDA ARTIŞ YAŞANDI

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 17,8 artarak 48 milyar 500 milyon dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 8,1 artarak 43 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 28 milyar 300 milyon dolar oldu.

Bu tutarın yaklaşık 23 milyar dolar anapara, 5 milyar 300 milyon dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 61 milyar 900 milyon dolar olup, söz konusu tutarın 23 milyar 400 milyon dolar bir ay vadeli olarak gerçekleşti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 15,6 artarak 46 milyar 700 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.