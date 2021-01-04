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    Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün patlıcan

    TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyatları bazında Aralık 2020'de en yüksek fiyat artışı yüzde 47,92 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 13,09 ile portakal oldu.
    • AA
    • 04.01.2021 - 11:33
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 11:38
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    Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün patlıcan

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay patlıcandaki fiyat artışını yüzde 25,62 salatalık, yüzde 18,88 ile beyaz lahana izledi.

    Aralık 2020'de fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,36 ile yeşil soğan, yüzde 16,67 ile nar ve kabak, yüzde 14,05 ile ıspanak yer aldı.

    EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,09 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 11,64 ile kadın kazağı, yüzde 10,81 ile limon, yüzde 8,31 ile çocuk spor kazağı, yüzde 7,27 kadın botu ile izledi.

    Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün patlıcan #1

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