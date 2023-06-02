Aramco, 50 milyar dolarlık hedefle Türk müteahhitlerle görüşüyor
AA

Suudi Arabistan'la Türkiye'nin tekrar yakınlaşması yeni iş birliklerinin ortaya çıkmasını sağladı.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun, 80 Türk şirketinin yöneticileriyle Ankara'da bir araya geldiği öğrenildi.

Bu görüşmede, Aramco'nun 2025'e kadar planlanan 50 milyar dolar bütçelik Körfez ülkelerinde yaptırmayı düşündüğü inşaatlar projelerini görüşüldü.

Boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları yaptırılacak

Söz konusu 50 milyar dolar değerindeki yatırımların arasında boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları bulunuyor.

Saudi Aramco’nun, Türk müteahhitlerle yaptığı görüşmenin, sektörü heyecanlandırdığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Aramco, 50 milyar dolarlık hedefle Türk müteahhitlerle görüşüyor
Aramco, 50 milyar dolarlık hedefle Türk müteahhitlerle görüşüyor

Dünyanın en değerli şirketlerinin başında

Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Saudi Arabian Oil Company (Aramco), yaklaşık 2,1 trilyon dolar fiyatlamasıyla dünyanın en değerli şirketlerinin başında geliyor.