Aramco, 50 milyar dolarlık hedefle Türk müteahhitlerle görüşüyor Petrol ve doğalgaz şirketi olarak tanıdığımız Suudi Arabistan şirketi Saudi Aramco'nun inşaat yatırımları için Türk müteahhitlerle görüştüğü gündeme geldi.

AA Suudi Arabistan'la Türkiye'nin tekrar yakınlaşması yeni iş birliklerinin ortaya çıkmasını sağladı. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun, 80 Türk inşaat şirketinin yöneticileriyle Ankara'da bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede, Aramco'nun 2025'e kadar planlanan 50 milyar dolar bütçelik Körfez ülkelerinde yaptırmayı düşündüğü inşaatlar projelerini görüşüldü. Boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları yaptırılacak Söz konusu 50 milyar dolar değerindeki yatırımların arasında boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları bulunuyor. Saudi Aramco’nun, Türk müteahhitlerle yaptığı görüşmenin, sektörü heyecanlandırdığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Dünyanın en değerli şirketlerinin başında Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Saudi Arabian Oil Company (Aramco), yaklaşık 2,1 trilyon dolar fiyatlamasıyla dünyanın en değerli şirketlerinin başında geliyor.