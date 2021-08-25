Arap ülkeleri, IMF'nin özel çekme haklarından 37.3 milyar dolar aldı

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun yayınladığı rapora göre IMF, SDR için üyelerine ayırdığı 650 milyar doların 37 milyar 300 milyon dolarını Arap ülkelerine verdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 23 Ağustos'ta 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminin üye ülkelere tahsisinin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

IMF, özel çekim hakkını, düşük ve orta gelirli ülkelere ve özellikle yerinden edilmişlerin yüzde 37'sini ve dünyadaki mültecilerin yarısını içinde barındıran Arap bölgesine masrafsız olarak sunma kararı aldı.

37.5 MİLYAR DOLAR ARAP ÜLKELERİNE GİTTİ

Arap ülkelerinin, IMF tarafından koronavirüs salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla üye ülkelere sağlanan toplam 650 milyar dolarlık özel çekme haklarından 37 milyar 300 milyon dolar aldığı açıklandı.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), "Özel Çekme Hakları ve Arap Ülkeleri: Kovid-19 Çağı ve Sonrasında Kalkınmanın Finansmanı" başlıklı bir araştırma raporu yayınladı.

SUUDİ ARABİSTAN, 13.7 MİLYAR DOLAR ALDI

Suudi Arabistan'ın 13 milyar 700 milyon dolar alarak bölge ülkeleri arasında özel çekme haklarından en büyük hisse alan ülke olduğu kaydedilen raporda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aldığı toplam payın diğer Arap ülkelerinin tamamının hissesine eş değer olduğu ifade edildi.

LÜBNAN'A 865 MİLYON DOLAR

Ülke tarihinde eşi görülmemiş ekonomik krizin giderek derinleştiği Lübnan'ın özel çekme hakkından 865 milyon dolar aldığı dile getirilen raporda, nüfusun yüzde 80'inin fakirlik sınırı altında yaşadığı Suriye'nin de 390 milyon dolar aldığı belirtildi.

YEMEN'E, 660 MİLYON DOLAR VERİLDİ

Raporda, 20 milyondan fazla kişinin bir tür insani yardım ve korumaya muhtaç olduğu Yemen'in ise 660 milyon dolar aldığı ifade edildi.

“ÖZEL ÇEKME HAKLARI DÜNYADAKİ MÜLTECİLERİN YARISINI İÇİNDE BARINDIRAN ARAP BÖLGESİNE YÖNLENDİRİLMELİ”

Raporda sözlerine yer verilen ESCWA İcra Sekreteri Rola Dashti de kullanılmayan özel çekme haklarının, düşük ve orta gelirli ülkelere ve özellikle yerinden edilmişlerin yüzde 37'sini ve dünyadaki mültecilerin yarısını içinde barındıran Arap bölgesine masrafsız olarak yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

SDR NEDİR?

SDR, 1969 yılında IMF tarafından, uluslararası rezervlerin desteklenmesi için yaratılan bir hesap birimidir. SDR'nin değeri, küresel ekonomik sistemde önemli yer tutan ülkelerin ve parasal birliklerin para birimlerinden oluşan bir sepet esas alınarak belirlenir ve söz konusu sepetin bileşimi her 5 yılda bir gözden geçirilir.

SDR'nin değeri 5 büyük uluslararası para biriminin oluşturduğu sepet kurla günlük olarak belirlenir. Bu para birimlerinden doların sepet kurdaki oranının yüzde 42, euronun yüzde 31, yuanın yüzde 11, yenin ve sterlinin yüzde 8'erdir.

IMF, SDR’leri üye ülkelerin merkez bankalarına rezerv varlığı olarak ihraç eder. Merkez bankaları bu rezerv varlığını diğer merkez bankalarıyla gönüllü olarak kolayca döviz değiş tokuşu yapmak için kullanabilir.

IMF, son olarak 2009'da SDR tahsisi yapmış ve üye ülkelere küresel mali krizin etkilerini hafifletmek için 250 milyar dolar tutarında SDR rezervi temin etmişti.