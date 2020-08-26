Aras Kargo kime ait? Aras Kargo satıldı mı?

Şubat ayında ticari kayyum atanan Aras Kargo Avusturyalılara mı satılıyor? Anlaşma olursa Austrian Post, Aras Kargo'nun yüzde 75'ine sahip olacak. Peki Aras Kargo şu an kime ait?

2020 Şubat ayında Aras Kargo Anonim Şirketi'ne şirketin A grubu hissedarı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Evrim Aras'ın yapmış olduğu başvuru neticesinde İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ticari kayyum atamıştı.

Peki, Aras Kargo'ya neden kayyum ataması yapılmıştı? Aras Kargo'nun ortakları kimler?

ARAS KARGO AVUSTURYALILARA NEDEN SATILDI?

Avusturyalı ortakları olan Aras Kargo şirketinden yapılan açıklamada "Avusturyalı azınlık ortağıyla ilgili güven ortamının kalmaması ve yabancı ortağın ortaklığın başından beri şirketin değerini düşürmeye yönelik planlı adımlar atması nedeniyle, Aras Kargo'nun büyümesine destek verecek kararların alınması hedefiyle yapmış olduğu hukuki başvurular sonuç verdi" denildi. Şirketin yüzde 75'i Aras Ailesi'nde, kalan yüzde 25 hisse ise Avusturyalı ortakta bulunuyor.

YABANCI ORTAK İLE SORUN YAŞANIYORDU

Çıkan şirket tartışmalarının ardından Aras KArgo'nun kim tarafından ve hangi yıllarda kurulduğu da merak konusu oldu. Aras Kargo'nun kurucusu Celal Aras, firmayı 1979 yılında kurdu.

3 bin 250 araçlık filosu, 825 şubesi ve 12 bin çalışanı bulunan Aras Kargo’nun kurucusu Şubat 2008’de vefat etti. Baba Aras’ın vefatı sonrası şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Z. Aras oldu.

ARAS KARGO'NUN AVUSTURYALI ORTAKLARI KİM?

İş Girişim 2011 yılında Aras Kargo’nun yüzde 20 ortağı oldu. 2013 yılına gelindiğinde ise Austrian Post, İş Girişim’e ait yüzde 20 hisseyi ve Aras Kargo’ya ait yüzde 5 hisseyi satın alarak Aras Kargo’nun yüzde 25 ortağı oldu.

ARAS KARGO AVUSTURYALI ORTAKLARI İLE NEDEN ANLAŞAMADI?

Anılan tarihte, şirketin yüzde 50 hissesinin daha yabancı ortağa satışına ilişkin sözleşme imzalandı. Ancak ortaklar arasındaki uyuşmazlık hisse devrine engel oldu. Aras Kargo’nun yüzde 26’şar hissesi Evrim Aras ve kardeşi Barış Baran Aras’a, yüzde 22’si ise anne Meral Aras’a ait. Reuters’ın geçtiğimiz Ağustos ayında geçtiği haberde, Aras Kargo CEO’su Evrim Aras, Austrian Post’un elindeki yüzde 25 hisseyi alarak ortaklığı bitirmek istediklerini açıklamıştı.

Aras Kargo’nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde anlaşma sağlandı.

Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde anlaşma sağlandı.

AVUSTURYALI ORTAKLARIN HİSSESİ ARTIYOR

Türkiye'de kargo sektörünün önemli markalarından biri olan Aras Kargo'nun, 2013 yılından bu yana yüzde 25 hissesine sahip olan Austrian Post ile hisse payının artırılması yönünde mutabakata varıldı. Austrian Post'un hissesini yüzde 80'e çıkartan satış, 25 Ağustos 2020 tarihinde resmi olarak tamamlandı. Buna göre; Baran Aras, Aras Kargo'da yüzde 20 hisseye sahip olmaya devam ederek Yönetim Kurulu'nda görev yapacak.

AVUSTURYALI ORTAKLAR DURUMDAN MEMNUN

Austrian Post İcra Kurulu Başkanı Georg Pölzl konuyla ilgili olarak “Aras Kargo ile 2013 yılında başladığımız birlikteliğimizin, o zaman da mutabık kaldığımız üzere bugün hisse artışı ile sonuçlanmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye; çekici, dinamik, güçlü ve büyüyen bir pazar. Türkiye'nin potansiyeline inanıyor ve yatırımlarımıza devam etmek istiyoruz. Aras Kargo'da hissemizin artması, seçkin pazarlarda büyümeye yönelik stratejimizin kararlı uygulamasının bir sonucudur” dedi.

FAALİYETLER BÜYÜTÜLECEK

Austrian Post'tan yapılan açıklamaya göre; son üç yılda ortalama yüzde 15'lik bir büyüme ile iyi bir ivme kaydeden Aras Kargo'nun faaliyetlerinin daha da genişletilmesi planlanıyor. Austrian Post, Aras Kargo'nun bugüne kadar izlediği yolu devam ettirerek; bugünden sonra da markanın pazardaki dinamik konumunu daha da güçlendirmek ve şirketin sunduğu müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmak hedefiyle çalışmalarını sürdürecek.

AVUSTURYALI ORTAKLARDAN TÜRK KURUMLARINA TEŞEKKÜR

Yıllık yatırım hedeflerini milyon TL bazında üç hane üzerinde planladıklarını vurgulayan Austrian Post'un Parsel ve Lojistik Bölümünden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Peter Umundum, “Aras Kargo'nun bugün Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden biri konumuna gelmesindeki katkılarından dolayı Aras yönetim ekibine, tüm çalışanlarına ve tabii ki Aras ailesine teşekkürlerimizi sunarız. Öte yandan, taraflar arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesine aracılık eden ve Aras Kargo'nun bu dönemde kendisini daha da geliştirmesini mümkün kılan, başta T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olmak üzere ilgili tüm Türk kurumlarına da teşekkür ediyoruz” dedi.

Baran Aras, “Avusturyalı ortağımızla bir süredir devam eden hukuki sürecin sonunda uzlaşma yoluyla yeni ortaklık yapısında anlaşma sağladık. Yeni oluşumumuz tüm paydaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Şirketimizin kurucusu merhum babam Celal Aras'ın 41 yıl önce sağlam ve kıymetli temeller üzerine inşa ettiği Aras Kargo'yu bayrağı teslim alan tüm çalışanlar olarak adım adım hep daha ileriye taşıdık. Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahip şirketlerinden biri haline getirdik. Bugün 14 bin kişiye ulaşan insan kaynağı gücümüzden ve yeni yapılanmamızdan aldığımız güçle yolumuza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

ARAS KARGO'NUN SAHİBİ CELAL ARAS KİMDİR?

Celal ARAS 1957 yılında Kars'ın Selim ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini ailesinin memuriyeti nedeniyle değişik yerlerde, tamamladı. Orta öğrenim sürecinin ardından 1975 yılında ise Gazi Üniversitesi Eğitim Bölümü'ne devam ederek eğitimini tamamladı.

Öğrenimi süresince çeşitli işlerde çalışan Celal ARAS 1979 yılında ticarete atılarak, bu dönemde Türkiye için yeni bir organizasyon sayılabilecek 'doğrudan pazarlama' yöntemi ile büyük başarılar elde etti. Sıcak satış yönetimine dayalı olan doğrudan pazarlama anlayışı ülkemizin pazarlama metot ve stratejilerine yeni bir soluk getirirken, aynı zamanda büyük bir ilerleme göstererek 'Aras yürüyen mağazalar zinciri' adı altında dev bir pazarlama organizasyonunu da beraberinde getirdi.

Celal Aras yeni yönetimin başarısıyla birlikte, bu alana yönelik farklı yapılanmaların oluşmasındaki artış ve kalitenin düşmeye başlamasıyla, 1989 yılında 'ARAS KARGO YURTİÇİ & YURTDIŞI TAŞIMACILIK A.Ş.'yi hayata geçirme kararı aldı. Yeni bir sektör olan kargo taşımacılığına geçişte ise ilk adım olarak 'ARAS PAZARLAMA A.Ş.' ve 'ARAS EV EŞYALARI LTD. ŞTİ'nin araçları ve insan kaynakları da değerlendirildi.

Aras Kargo'nun faaliyetine başlamasıyla kısa zamanda önemli mesafeler kat edildi. 1993 yılına gelindiğinde şube sayısı ve ulaşım ağı ile lider bir firma haline gelen Aras Kargo'da kurumlaşma çalışmaları başlamıştı artık. Bu dönemde yönetmeliğin yayınlanmasıyla başlayan kurumsallaşma süreci, 1997 yılında 'Aras Kargo 2000 Projesi'ne dönüşerek hızlandı ve büyüdü.

Aras Kargo 2000 Projesi, firmayı 2000'li yıllara hazırlama amacı ile, insan ve teknoloji alanında bir dizi yatırımları öngören geniş kapsamlı zamana yayılan bir proje olma özelliği taşımaktadır ve halen firma bünyesinde uygulanmaktadır. 1993-1999 yılları arasında hizmet sektörünü geliştirmenin yanı sıra insanlara birbirinden farklı konularda da hizmet talebine yanıt verme yolları arayan Celal ARAS, 'ARAS KURYE SERVİSİ AŞ'yi yaşama geçirdi. Ayrıca ARAS TUR A.Ş. ve İzmir'in incisi Mordoğan'da faaliyete başlayan ARAS HOTEL, bu dönemin önemli yatırımları arasında gösterilebilecek diğer oluşumlardır.

Celal ARAS 1999 yılının ikinci yarısında, ARAS HOLDING organizasyonunun nüvesini oluşturacak olan ARAS ŞİRKETLER GRUBU yapılanmasına geçme kararı alarak bunu 01.09.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe koymuştur.

2002 yılında Aras Kargo Yönetimin de yapılan değişiklik sonucunda Celal ARAS 2002 yılını yeniden yapılanma ve gelişme yılı olarak ilan etti. Firmanın gelişimi ve yeniden yapılanması ile ilgili ilk adımlar ise bu dönemde atılmaya başlandı. Türkiye genelinde yapılan ziyaretler sonrasında 2003 yılında kurumsal kimlik çalışmalarına hız verilmiş ve yeni Aras Kargo kurum imajı yaratılmıştır. Yine aynı yıl hızlı bir şekilde sektörde bir ilk olan reklam kampanyalarına başlanarak kargoculuğa ve bu bünyede kurumsallaşmaya yeni bir soluk getirildi. Aras Kargo 2004 yılında marka bilinirliği anlamında sektörün lideri oldu.

Celal Aras 2008 yılında hayatını kaybetti.