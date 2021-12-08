Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Arhadan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi, kar sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Ardahan'da her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan bölgenin en gözde kış turizmi merkezlerinden Yalnızçam Kayak Merkezi, son yıllarda kış sporlarında da adından söz ettiriyor.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan ve Sarıçam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkan Yalnızçam Kayak Merkezi, sezonu açmak için gün sayıyor.

DOĞU ANADOLU VE KAFKASYA'YA HİTAP EDİYOR

Turizmde Doğu Anadolu ve Karadeniz'in yanı sıra Kafkaslara da hitap edebilecek noktada yer alan kent, kışın kar yağışı ile tamamen beyaza bürünen doğal güzelliği, tarihi yapıları ve yöresel yemekleri dışında Yalnızçam Kayak Merkezi ile de öne çıkıyor.

BÖLGE SARIÇAM ORMANLARI İLE KAPLI

Sarıçam ormanları arasındaki pistlerinin yanı sıra modern tesisiyle kayak yapmak isteyenlere her türlü imkanı sunan kayak merkezi, şu sıralar yeni sezona hazırlanıyor.

Ardahan Yalnızçam'da kayak sezonu açılıyor VİDEO



KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETRE

Bölgede son günlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşmasıyla ayrı bir güzelliğe bürünen Yalnızçam'daki pistler, snowtrack olarak bilinen paletli kar aracı ile düzeltilerek yeni sezona hazır hale getiriliyor.

Vali Hüseyin Öner, bu yıl erken yağan karın sevincini yaşadıklarını, bu nedenle 2021-2022 kış sezonu için değerlendirme toplantısı yaptıklarını söyledi.

PİSTLERİN BİR BÖLÜMÜ AÇILABİLECEK

Değerlendirme toplantısını ilgili kurumlarla gerçekleştirdiklerini belirten Öner, şunları kaydetti:

"Yalnızçam'da yerli ve yabancı turistlerimize en kaliteli hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle önceki gün çok güzel bir kar yağışı aldık. Yaklaşık 20 santimetre kar yağması bizi sevindirdi. Bugün de kar yağışını bekliyoruz. Bugün de yeterli seviyede kar yağışı alırsak pistlerin bir kısmını açabileceğiz. Kayak merkezimizi teknik anlamda elverişli hale getirmeye çalışılıyor. Ayrıca tesislerimiz hem mekanik hem görevlilerle hazır bir hale getirilecek. Toplantıda bunu değerlendirdik. Güvenliğinden, sağlığına ve özel idareye kadar her yönüyle burayı hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜBİRLİK İHTİYAÇLARIN KARŞILANACAĞI BİR MERKEZ OLUŞTURULACAK

Öner, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde bu sezon günü birlik ihtiyaçların giderilebileceği bir tesisin hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.