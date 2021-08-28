Bu yıl iklim değişiklikleri ve doğal afetler balcılığı derinden etkilerken, bu olumsuz şartlarda çalışmalara yine de aynı şevkle devam ediliyor.

Arıcılar yeni sezon bal mahsullerini almaya başladı. Doğal bal için bitki florası ideal bir konuma sahip olan Ardahan’da coğrafi işaretli bal sağımı başladı.

İKİ KARDEŞ BABALARINA DESTEK OLUYOR

Babalarının yanında arıcılığı öğrenen Sudenaz ve Sılanaz Özdemir kardeşler, bal sağımında babalarına destek oluyor.

"BU YIL İYİ GEÇMEDİ"

16 yaşındaki arıcı Sılanaz Özdemir, 2021 yılının iyi geçmediğini söyleyerek, "Kuraklık tüm arıcıları etkiledi. Kovan başına 4 ila 5 kilo arasında bal elde edebildik. Ama gelecek yıldan ümitliyiz." dedi.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Sudenaz Özdemir’de kuraklık nedeniyle sahada çalışamadıklarını fakat bal süzümüne yardımcı olduklarını ifade ederek, "Bu işi severek yapıyoruz. Bu yıl istediğimiz gibi olmasa da elimizden geldiği kadar çalışıyoruz.’’ dedi.

"30 YILDIR İLK KEZ BU KADAR DÜŞÜK ÜRÜN ELDE ETTİK"

Baba Mehmet Özdemir de çiçek balı bal üretiminde kuraklık nedeniyle rekoltede büyük düşüş beklendiğini söyleyerek, "2021 yılı Ardahan’da kurak geçti. Biz 1.850 rakımda konuşlandık, arılarımız da güçlü olmasına rağmen kovan başına 4 kilo elde edebildik. Ama maalesef 30 yıldır bu işle uğraşmamıza rağmen böyle bir durumla karşılaşmamıştık. 30 yıldır böyle bir şey görülmedi. Yani kurak olmasına rağmen bal elde edebiliyorduk. Fakat bu yıl çok farklı geçti.

BAZI ARICILAR BAL ALAMADAN SEZONU KAPATTI

Bazı arıcılar bal alamadan sezonu kapatmak zorunda kaldılar." dedi.

Ardahan’da kuraklık bal üretimini vurdu VİDEO