Doğu Anadolu’daki kuraklık, Ardahanlı arıcıları da düşündürüyor olsa da önümüzdeki dönem yağacak yağmurları beklediklerini ifade ediyor.

Kuraklık tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediği için yapılan faaliyetler ve planlar da bu konu düşünülerek hareket ediliyor.

Bu nedenle son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Ardahan il genelinde sadece arı yetiştiricileri değil, hayvancılık sektörü de kuraklık nedeniyle zor bir dönem geçiriyor.

Yaz aylarındaki kuraklığın bölgedeki bal üretimini de olumsuz etkileyeceğini söyleyen Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, kuraklıktan etkilenen sektörlerden birinin de arıcılık olduğunu söyledi.

Ardahanlı arıcılar kuraklıktan endişeli VİDEO

“BİTKİSEL ÜRETİME BAĞLI ARICILIK OLUMSUZ ETKİLENİYOR”

Evliyaoğlu, "Bitkisel üretime bağlı arıcılık olumsuz etkileniyor, dahası tüm ekolojik denge olumsuz etkileniyor. Küresel iklim değişikliği sorununa ekolojik denge açısından bakmamız çok daha doğru olur." dedi.

"DOĞADA POLEN YOK"

Evliyaoğlu, “Geçmiş yıllara oranla sezonun ilk günleri kurak geçtiği için arılarda gelişme olmadı. Bunun sebepleri ise küresel ısınma ve kuraklık. Kuraklığın başka bir şekli de rüzgarın şiddetli esmesi sonucu doğadaki bitki ve çiçeklerin kuruması. Doğadaki kuraklık nedeniyle arılı kovanlara yeterli polen taşınmaması sonucu arılarda gelişme olmuyor. Kurak geçtiği için doğada polen yok. Ümidimiz son günlerde yağan yağışlar sonucu doğanın kendini yenilemesi ve tazelemesi. Doğanın kendini yenilemesi halinde arılar tarafından ballı ve polenli bitkiler kovana taşınırsa hem ana arı yumurtaya açılmış olur hem de arı kolonilerinde gelişme meydana gelir. Ondan sonra bal sezonuna yaklaştığımız 10-15 gün içinde kovanlarımıza ballarımızı atarız inşallah." ifadelerini kullandı.

“GEZGİNCİ ARICILAR KURAKLIK NEDENİYLE BU YIL GELMEDİ”

Gezginci arıcıların kuraklık nedeniyle bu yıl gelmediğini söyleyen Evliyaoğlu, “Gezginci arıcılık Artvin ve Ardahan arasında sürmektedir. Ardahanlı arıcılar kışlatmaya Artvin’e giderken, Artvinli arıcılar da yaz aylarında geliyor. Bu yıl haziran ayındaki kuraklık nedeniyle Artvinli arıcılarımız şu ana kadar gelmemiştir. Artvin’in yüksek kesimlerinde bulunan ve meraların bol olduğu alanlara çıkmak zorunda kalmışlar. Yani doğada düzelme olursa temmuz ayının ilk günlerinde onların da gelmesi bekleniyor." dedi.