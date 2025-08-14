Arjantin'de emekliler yine sokaklarda

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 70'ten fazla işçi sendikasından işçiler ve üyeler iş güvencesi talebiyle gösteri düzenledi.
12 kilometre boyunca yürüyen göstericiler artan enflasyon ile yoksulluk karşısında acil ekonomik yardım çağrısında bulundu.
Ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı protestoda, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin ekonomik politikalarına karşı tepkiler dile getirildi.
EMEKLİLER ÖN SAFLARDA YER ALDI
Geçim sıkıntısı çektiğini belirten emekliler gösterilerde hazır bulundu. Fakat bu ikinci yürüyüşte Arjantinli polisler emeklilere zor anlar yaşattı.