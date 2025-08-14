Abone ol: Google News

Arjantin'de emekliler yine sokaklarda

Buenos Aires’te emekli maaşlarının artırılması talebiyle düzenlenen gösteriye polisin müdahale ettiği ve emeklilere sert davrandığı görüldü

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 16:50
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 70'ten fazla işçi sendikasından işçiler ve üyeler iş güvencesi talebiyle gösteri düzenledi.

12 kilometre boyunca yürüyen göstericiler artan enflasyon ile yoksulluk karşısında acil ekonomik yardım çağrısında bulundu.

Ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı protestoda, Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin ekonomik politikalarına karşı tepkiler dile getirildi.

EMEKLİLER ÖN SAFLARDA YER ALDI

Geçim sıkıntısı çektiğini belirten emekliler gösterilerde hazır bulundu. Fakat bu ikinci yürüyüşte Arjantinli polisler emeklilere zor anlar yaşattı.

