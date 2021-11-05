Arnavutluk polisinin deniz devriye botları Türkiye'den

Arnavutluk Polis Teşkilatı'nın kıyı güvenliğinde kullanacağı 1'i alüminyum, 4'ü fiberglas 5 tekne, İzmirli firma tarafından üretiliyor.

Türk Polis Teşkilatı'nın envanterinde yer alan botları birçok ülkeye gönderen İzmir’in Çiğli ilçesindeki Gözüyılmaz Mühendislik, bugünlerde Arnavutluk'a ihracata hazırlanıyor.

15 METRELİK ALÜMİNYUM TEKNE İLE DEVRİYEDE KULLANILACAK 10 METRELİK FİBERGLAS BOT ÜRETİLİYOR

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa'nın Yeşil ve Mavi Sınırlarının Etkin Yönetimi projesi kapsamında, Arnavutluk Polis Teşkilatı ihale açtı. Proje kapsamda, İzmir'de 15 metrelik alüminyum tekne ile devriye ve denetimde kullanılacak 10 metrelik fiberglas botun inşasına başlandı.

BOTLAR ÖNÜMÜZDEKİ MARTTA TESLİM EDİLECEK

Botlar, gelecek yıl mart ayında denize indirilerek Dıraç kentinde Arnavutluk İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edilecek.

“ARNAVUTLUK POLİSİNİN İLK DENİZ FİLOSU OLACAK”

İhraç edilecek botların Arnavutluk polisinin ilk deniz filosu olacağını aktaran Üretici firmanın genel müdür yardımcısı Özgür İnam, "Şu an için 5 tekne. Bu tekneler şu an için İzmir, Antalya ve İstanbul'da kullanılan karakol botlarının aynısı. Arnavutluk bizim dost ve kardeş ülkemiz. Türk polisinin kullandığı ürüne, bota güvenip bize seçiyor. Mart ayında denizle buluşturmayı planlıyoruz.

3 MİLYON DOLAR DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLANACAK

Tekneler toplam 3 milyon dolar civarı biz döviz kazandıracak ülkemize." ifadelerini kullandı.